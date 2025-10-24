ГКНБ: На баланс мэрии Нарына вернули здание котельной

На баланс мэрии Нарына вернули здание котельной, расположенной по адресу: улица Ленина, 2б. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Как установило следствие, здание котельной, находившееся на балансе муниципального предприятия «Нарынское теплоснабжение», продали гражданину Ц.К.Х. в январе 1992-го с нарушением законодательства. Покупатель являлся работником этого предприятия.

С 1994 по 2018 год здание котельной неоднократно меняло собственников и использовалось как жилой дом.

Фото ГКНБ. Котельная в Нарыне

Ввод котельной в эксплуатацию позволит решить ряд экономических и социальных вопросов: