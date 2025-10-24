16:47
USD 87.45
EUR 101.41
RUB 1.07
Происшествия

ГКНБ: На баланс мэрии Нарына вернули здание котельной

Фото ГКНБ. Котельная в Нарыне

На баланс мэрии Нарына вернули здание котельной, расположенной по адресу: улица Ленина, 2б. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Как установило следствие, здание котельной, находившееся на балансе муниципального предприятия «Нарынское теплоснабжение», продали гражданину Ц.К.Х. в январе 1992-го с нарушением законодательства. Покупатель являлся работником этого предприятия.

С 1994 по 2018 год здание котельной неоднократно меняло собственников и использовалось как жилой дом.

ГКНБ
Фото ГКНБ. Котельная в Нарыне
Нынешний владелец объекта добровольно передал его вместе с земельным участком площадью 5 соток на баланс муниципалитета Нарына.

Ввод котельной в эксплуатацию позволит решить ряд экономических и социальных вопросов:

  • экономия государственного бюджета — на 14 миллионов 154 тысячи 196 сомов;
  • сохранение 3 миллионов 202 тысяч 307 киловатт электроэнергии;
  • обеспечение отоплением 288 абонентов и 1 детского сада.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/348454/
просмотров: 149
Версия для печати
Материалы по теме
Государству возвращен незаконно приватизированный земельный участок КГМА
ГКНБ: Глава кооператива незаконно получил клуб и бассейн в Чуйской области
Оздоровительный центр для учителей «Ак-Суу» вернули государству
Государству вернули участок, принадлежавший кримавторитету Дженго
Комплекс «Торт-Гуль ПМК» в Баткене вернули в собственность государства
Государству вернули детский лагерь «Жалын» и 4,8 гектара земли
ГКНБ вернул земельный участок площадью почти 2 гектара в Ак-Талинском районе
В Чуйской области государству вернули здание площадью 12,4 тысячи квадратов
В собственность государства вернули лагерь отдыха в Чуйской области
В Баткенской области государству вернули имущественный комплекс ЗАО «Манас»
Популярные новости
Взорвалась цементная цистерна. В&nbsp;Новопокровке погибло два человека Взорвалась цементная цистерна. В Новопокровке погибло два человека
ГКНБ: Преподаватель ЖАГУ задержан за&nbsp;мошенничество ГКНБ: Преподаватель ЖАГУ задержан за мошенничество
Дело о&nbsp;кой-ташских событиях. Горсуд ужесточил приговор Ирине Карамушкиной Дело о кой-ташских событиях. Горсуд ужесточил приговор Ирине Карамушкиной
В&nbsp;Бишкеке поймали уличных грабителей&nbsp;&mdash; среди них был подросток В Бишкеке поймали уличных грабителей — среди них был подросток
Бизнес
10&nbsp;процентов кешбэка на&nbsp;Аламединском рынке: MBANK запустил акцию для покупателей 10 процентов кешбэка на Аламединском рынке: MBANK запустил акцию для покупателей
Футбол без границ: Wi-Fi от&nbsp;MEGA на&nbsp;стадионе и&nbsp;трансляции в&nbsp;MegaTV Футбол без границ: Wi-Fi от MEGA на стадионе и трансляции в MegaTV
Чистое тепло вместо угля: в&nbsp;Бишкеке подписали соглашение по&nbsp;тепловым насосам Чистое тепло вместо угля: в Бишкеке подписали соглашение по тепловым насосам
BAKAI Travel: кешбэк 10&nbsp;процентов и&nbsp;все для путешествий в&nbsp;одном месте BAKAI Travel: кешбэк 10 процентов и все для путешествий в одном месте
24 октября, пятница
16:32
В Бишкек прибудет 95 новых 12-метровых автобусов В Бишкек прибудет 95 новых 12-метровых автобусов
16:27
ГКНБ: На баланс мэрии Нарына вернули здание котельной
16:23
Паралимпийцы РФ не смогут принять участие в Паралимпиаде, хотя им вернули право
16:13
Неизвестные подожгли мусорные баки в Бишкеке — весь район окутало дымом
16:12
ГКНБ в Бишкеке задержал правозащитницу, вымогавшую $50 тысяч