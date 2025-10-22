МВД рассказало о признаках радикализации

Министерство внутренних дел КР опубликовало информационное видео о предупреждающих признаках радикализации.

В ведомстве отметили, что радикализация часто начинается с едва заметных изменений в поведении человека — он становится замкнутым, отдаляется от близких и проявляет нетерпимость к другим мнениям.

Гражданам рекомендуют быть внимательными к своим близким и при появлении вышеуказанных признаков не оставаться равнодушными, а обратиться за помощью в органы внутренних дел.

Напомним,в мессенджерах распространялось видео, на котором мужчина угрожает физической расправой над учащимися школ Бишкека. Милиция установила личность угрожавшего. Им оказался гражданин Украины Ярослав Овсюк. Он объявлен в международный розыск за телефонный терроризм. Овсюк создал в мессенджере Telegram канал «Ужас Бишкека», который позднее переименовали в «АВЕРСИОН». Через него активно распространяли информацию о возможных терактах в школах и торговых центрах города.