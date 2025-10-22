11:43
USD 87.45
EUR 101.62
RUB 1.08
Происшествия

МВД рассказало о признаках радикализации

Министерство внутренних дел КР опубликовало информационное видео о предупреждающих признаках радикализации.

В ведомстве отметили, что радикализация часто начинается с едва заметных изменений в поведении человека — он становится замкнутым, отдаляется от близких и проявляет нетерпимость к другим мнениям.

Гражданам рекомендуют быть внимательными к своим близким и при появлении вышеуказанных признаков не оставаться равнодушными, а обратиться за помощью в органы внутренних дел.

Читайте по теме
Ложная угроза вызвала панику. В розыске — гражданин Украины Ярослав Овсюк

Напомним,в мессенджерах распространялось видео, на котором мужчина угрожает физической расправой над учащимися школ Бишкека. Милиция установила личность угрожавшего. Им оказался гражданин Украины Ярослав Овсюк. Он объявлен в международный розыск за телефонный терроризм. Овсюк создал в мессенджере Telegram канал «Ужас Бишкека», который позднее переименовали в «АВЕРСИОН». Через него активно распространяли информацию о возможных терактах в школах и торговых центрах города.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/348055/
просмотров: 265
Версия для печати
Материалы по теме
Борьба с коррупцией. В МВД сообщили почти о 400 уголовных делах
Не оплатил штраф — не получишь права и не зарегистрируешь жилье
Выборы-2025. К охране порядка привлекут более 10 тысяч сотрудников милиции
Убийца Айсулуу признался в еще одном преступлении — задушил Камилу 11 лет назад
МВД показало новое видео по делу о двойном убийстве в «Ак-Ордо»
Видеокамеры помогли снизить преступность в Кыргызстане на 40 процентов
В жилмассиве «Ак-Ордо» произошло убийство. МВД разыскивает подозреваемого
В Кыргызстане перекрыт канал поставки афганских наркотиков
В Бишкеке задержаны продавцы крупной партии электронных сигарет
МВД КР призывает граждан незамедлительно сообщать о случаях домашнего насилия
Популярные новости
ГКНБ задержал автора угроз о&nbsp;терактах в&nbsp;Бишкеке: ею&nbsp;оказалась гражданка&nbsp;КР ГКНБ задержал автора угроз о терактах в Бишкеке: ею оказалась гражданка КР
&laquo;Сотрудники ГКНБ&raquo; в&nbsp;WhatsApp: в&nbsp;Бишкеке раскрыли крупное интернет-мошенничество «Сотрудники ГКНБ» в WhatsApp: в Бишкеке раскрыли крупное интернет-мошенничество
Кыргызстанец спас младенца, брошенного у&nbsp;мусорки в&nbsp;Санкт-Петербурге Кыргызстанец спас младенца, брошенного у мусорки в Санкт-Петербурге
Пожар в&nbsp;жилом доме в&nbsp;Оше: президент поручил сделать ремонт за&nbsp;счет средств мэрии Пожар в жилом доме в Оше: президент поручил сделать ремонт за счет средств мэрии
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; получил международную награду WSBI SDG Awards 2025 «Элдик Банк» получил международную награду WSBI SDG Awards 2025
Акция от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; для предпринимателей: принимайте QR-платежи без комиссии Акция от «Оптима Банка» для предпринимателей: принимайте QR-платежи без комиссии
KICB формирует устойчивое будущее Кыргызстана через инвестиции в&nbsp;образование KICB формирует устойчивое будущее Кыргызстана через инвестиции в образование
MEGA предупреждает: Осторожно, телефонные мошенники снова активизировались! MEGA предупреждает: Осторожно, телефонные мошенники снова активизировались!
22 октября, среда
11:40
Рекордный показатель: прибыль Нацбанка Кыргызстана выросла в 13 раз Рекордный показатель: прибыль Нацбанка Кыргызстана выро...
11:39
В Бишкеке вандалы опять разбили стенд с портретами Героев Советского Союза
11:37
В Кыргызстане реализуют проект, который защитит тысячи домов и земель от селей
11:34
Почти половина пожаров в городе Ош из-за электроприборов — МЧС
11:20
МВД рассказало о признаках радикализации