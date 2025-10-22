В Бишкеке проходит масштабный рейд «За рулем»

В Бишкеке стартовал масштабный рейд «За рулем», в рамках которого сотрудники Управления патрульной службы милиции проверяют все транспортные средства. Об этом сообщили в пресс-службе УПСМ.

Как уточнил начальник пресс-службы управления капитан милиции Нурсултан Муратбеков, особое внимание уделяется контролю на участках, где организовано временное сужение дорог. Это позволяет усилить надзор за дорожным движением и повысить безопасность на улицах города.

Цель рейда — выявление нарушений правил дорожного движения, профилактика ДТП и повышение общей дисциплины среди водителей.

В УПСМ напомнили участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения правил, а также призвали проявлять терпение и уважение друг к другу.

Рейд продлится несколько дней и охватит все ключевые участки улично-дорожной сети Бишкека.