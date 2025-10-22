10:08
USD 87.45
EUR 101.62
RUB 1.08
Происшествия

В Бишкеке проходит масштабный рейд «За рулем»

В Бишкеке стартовал масштабный рейд «За рулем», в рамках которого сотрудники Управления патрульной службы милиции проверяют все транспортные средства. Об этом сообщили в пресс-службе УПСМ.

Как уточнил начальник пресс-службы управления капитан милиции Нурсултан Муратбеков, особое внимание уделяется контролю на участках, где организовано временное сужение дорог. Это позволяет усилить надзор за дорожным движением и повысить безопасность на улицах города.

Цель рейда — выявление нарушений правил дорожного движения, профилактика ДТП и повышение общей дисциплины среди водителей.

В УПСМ напомнили участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения правил, а также призвали проявлять терпение и уважение друг к другу.

Рейд продлится несколько дней и охватит все ключевые участки улично-дорожной сети Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/348020/
просмотров: 629
Версия для печати
Материалы по теме
После видео с дрифтом в Бишкеке в милицию вызвали представителей автосалона
Рейд на «Дордое»: незаконная торговля, эвакуированные авто и штрафы
В Оше ночью во время массового рейда задержали 83 подростка и изъяли скутеры
Запрет на рассыпной уголь: в Бишкеке проводят рейды и разъяснительную работу
В ходе рейда «Бандит» в Кара-Суйском районе в милицию доставили 44 человека
Патрульные нашли водителя перевернувшегося на объездной дороге грузовика
Сотрудники УПСМ спасли ребенка в Бишкеке
В Бишкеке прошел рейд «Аптека»: фармацевтов предупредили об ответственности
УПСМ Бишкека объяснило водителям, как важно уступать дорогу экстренным службам
В Бишкеке еще одна женщина родила в патрульной машине
Популярные новости
ГКНБ задержал автора угроз о&nbsp;терактах в&nbsp;Бишкеке: ею&nbsp;оказалась гражданка&nbsp;КР ГКНБ задержал автора угроз о терактах в Бишкеке: ею оказалась гражданка КР
&laquo;Сотрудники ГКНБ&raquo; в&nbsp;WhatsApp: в&nbsp;Бишкеке раскрыли крупное интернет-мошенничество «Сотрудники ГКНБ» в WhatsApp: в Бишкеке раскрыли крупное интернет-мошенничество
Кыргызстанец спас младенца, брошенного у&nbsp;мусорки в&nbsp;Санкт-Петербурге Кыргызстанец спас младенца, брошенного у мусорки в Санкт-Петербурге
Пожар в&nbsp;жилом доме в&nbsp;Оше: президент поручил сделать ремонт за&nbsp;счет средств мэрии Пожар в жилом доме в Оше: президент поручил сделать ремонт за счет средств мэрии
Бизнес
Акция от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; для предпринимателей: принимайте QR-платежи без комиссии Акция от «Оптима Банка» для предпринимателей: принимайте QR-платежи без комиссии
KICB формирует устойчивое будущее Кыргызстана через инвестиции в&nbsp;образование KICB формирует устойчивое будущее Кыргызстана через инвестиции в образование
MEGA предупреждает: Осторожно, телефонные мошенники снова активизировались! MEGA предупреждает: Осторожно, телефонные мошенники снова активизировались!
MBANK снизил ставки по&nbsp;онлайн-кредитам для&nbsp;ИП до&nbsp;18&nbsp;процентов MBANK снизил ставки по онлайн-кредитам для ИП до 18 процентов
22 октября, среда
10:05
Акция от «Оптима Банка» для предпринимателей: принимайте QR-платежи без комиссии Акция от «Оптима Банка» для предпринимателей: принимайт...
10:00
ГУОБДД призывает водителей подготовить автомобили к зимнему сезону
09:58
В Чуйской области раскрыто крупное мошенничество с продажей чужой земли
09:55
Киев согласен на снятие санкций с России ради мира: вариант мирного плана
09:50
В Бишкеке под эгидой Тюрксой пройдет II Форум молодежи тюркского мира