В Бишкеке задержаны водители, устроившие уличные гонки

В Бишкеке задержаны водители, устроившие незаконные уличные гонки. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

По ее данным, с водителями провели профилактическую беседу и призвали впредь не нарушать правила дорожного движения.

«Им рассказали, что подобные действия не только создают угрозу для участников дорожного движения, но и негативно влияют на подрастающее поколение, которое берет пример со взрослых. Кроме того, ночные гонки нарушают общественный порядок и покой горожан. Водителей предупредили, что в случае повторного нарушения они будут лишены водительских удостоверений в установленном законом порядке. Уважаемые водители! Соблюдайте правила дорожного движения. Ваша ответственность на дороге — это безопасность не только ваша, но и окружающих людей», — говорится в сообщении.