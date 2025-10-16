16:20
USD 87.45
EUR 101.72
RUB 1.10
Происшествия

ГКНБ: Глава кооператива незаконно получил клуб и бассейн в Чуйской области

Государственный комитет национальной безопасности вернул в государственную собственность объекты социальной инфраструктуры и ирригационные сооружения в Сокулукском районе Чуйской области. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, объекты незаконно приватизировал председатель сельскохозяйственного кооператива «Шопоков» — гражданин З.У..

Установлено, что он, вступив в сговор с должностными лицами Гавриловского айыл окмоту и других органов, незаконно получил:

  • ирригационное сооружение — бассейн декадного регулирования площадью 4,4 гектара в селе Гавриловка; незаконное решение о закреплении объекта приняли в 2017 году, что нарушило Указ президента КР от 1995 года об обеспечении использования объектов социальной инфраструктуры;

  • здание клуба с прилегающим земельным участком площадью 5 тысяч 135 квадратных метров, которое также незаконно передали с баланса бывшего колхоза имени Шопокова.

Эти действия причинили интересам общества и государства ущерб в особо крупном размере, отметили в ГКНБ.

Их рыночная стоимость, согласно оценке, составила 243 миллиона 590 тысяч сомов.

В рамках уголовного дела председателя кооператива задержали. В итоге он передал на баланс Гавриловского айыл окмоту вышеуказанные объекты.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/347424/
просмотров: 474
Версия для печати
Материалы по теме
Оздоровительный центр для учителей «Ак-Суу» вернули государству
Государству вернули участок, принадлежавший кримавторитету Дженго
Комплекс «Торт-Гуль ПМК» в Баткене вернули в собственность государства
Государству вернули детский лагерь «Жалын» и 4,8 гектара земли
ГКНБ вернул земельный участок площадью почти 2 гектара в Ак-Талинском районе
В Чуйской области государству вернули здание площадью 12,4 тысячи квадратов
В собственность государства вернули лагерь отдыха в Чуйской области
В Баткенской области государству вернули имущественный комплекс ЗАО «Манас»
Судебные исполнители заблокировали здание Алмазбека Атамбаева «Форум» в Бишкеке
Землю стоимостью 12,7 миллиона сомов вернули в госсобственность на Иссык-Куле
Популярные новости
Экс-замглавы аппарата Жогорку Кенеша задержан по&nbsp;подозрению в&nbsp;вымогательстве Экс-замглавы аппарата Жогорку Кенеша задержан по подозрению в вымогательстве
В&nbsp;Кыргызстане произошло землетрясение силой 4&nbsp;балла В Кыргызстане произошло землетрясение силой 4 балла
Фиктивные победители: ГКНБ задержал организаторов незаконной лотереи Фиктивные победители: ГКНБ задержал организаторов незаконной лотереи
В&nbsp;Балыкчи в&nbsp;жилом доме обнаружено тело 13-летней девочки В Балыкчи в жилом доме обнаружено тело 13-летней девочки
Бизнес
Сбой у&nbsp;провайдера: оплата услуг &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; временно недоступна Сбой у провайдера: оплата услуг «Газпром Кыргызстан» временно недоступна
Фонд &laquo;Ильшат&raquo; построил в&nbsp;Бишкеке новое детское инфекционное отделение больницы Фонд «Ильшат» построил в Бишкеке новое детское инфекционное отделение больницы
В&nbsp;Бишкеке состоялась церемония награждения олимпийских стипендиатов В Бишкеке состоялась церемония награждения олимпийских стипендиатов
Онлайн-кинотеатр с&nbsp;восточной душой: RizaNova на&nbsp;O!TV. Попробуйте бесплатно Онлайн-кинотеатр с восточной душой: RizaNova на O!TV. Попробуйте бесплатно
16 октября, четверг
16:02
На трассе Ош—Бишкек демонтируют незаконные постройки На трассе Ош—Бишкек демонтируют незаконные постройки
16:01
Узбекистан назвал стоимость строительства Камбаратинской ГЭС-1 — $4,2 миллиарда
15:49
ГКНБ: Глава кооператива незаконно получил клуб и бассейн в Чуйской области
15:24
Активы «Медиа Форума» Атамбаева почти обнулились после решения суда
15:06
Мэр Манаса поблагодарил Ташиева за то, что тот «отлупил» его и спикера горкенеша