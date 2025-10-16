ГКНБ: Глава кооператива незаконно получил клуб и бассейн в Чуйской области

Государственный комитет национальной безопасности вернул в государственную собственность объекты социальной инфраструктуры и ирригационные сооружения в Сокулукском районе Чуйской области. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, объекты незаконно приватизировал председатель сельскохозяйственного кооператива «Шопоков» — гражданин З.У..

Установлено, что он, вступив в сговор с должностными лицами Гавриловского айыл окмоту и других органов, незаконно получил:

ирригационное сооружение — бассейн декадного регулирования площадью 4,4 гектара в селе Гавриловка; незаконное решение о закреплении объекта приняли в 2017 году, что нарушило Указ президента КР от 1995 года об обеспечении использования объектов социальной инфраструктуры;

здание клуба с прилегающим земельным участком площадью 5 тысяч 135 квадратных метров, которое также незаконно передали с баланса бывшего колхоза имени Шопокова.

Их рыночная стоимость, согласно оценке, составила 243 миллиона 590 тысяч сомов.

В рамках уголовного дела председателя кооператива задержали. В итоге он передал на баланс Гавриловского айыл окмоту вышеуказанные объекты.