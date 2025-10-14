МВД показало новое видео по делу о двойном убийстве в «Ак-Ордо»

Министерство внутренних дел КР опубликовало новое видео по делу о двойном убийстве в жилмассиве «Ак-Ордо». Подозреваемый в этом преступлении был застрелен при попытке побега.

В видеоматериале показаны кадры из дома, где произошло преступление, момент задержания подозреваемого и следственные действия.

По данным милиции, молодой человек работал официантом в Чолпон-Ате. После возвращения в Бишкек он потратил все деньги и, нуждаясь в средствах, решил пойти на преступление. В сюжете продемонстрирована белая кепка, принадлежавшая подозреваемому.

Ранее его опознала вдова погибшего, а также таксист, который подвез молодого человека из жилмассива. После убийства он выбросил одежду, однако ее забрал бездомный.

Подозреваемый уехал в Каракол, где провел ночь в компьютерном клубе, а затем вернулся в Бишкек в родительский дом. Там его задержали сотрудники милиции.

Напомним, в ночь на 3 октября в жилмассиве «Ак-Ордо» были обнаружены тела мужчины и женщины — брата и сестры. Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, погибшим нанесли множественные ножевые ранения. Подозреваемого задержали 14 октября, однако во время конвоирования он попытался сбежать и был застрелен сотрудниками милиции.