18:42
USD 87.45
EUR 101.07
RUB 1.09
Происшествия

МВД показало новое видео по делу о двойном убийстве в «Ак-Ордо»

Министерство внутренних дел КР опубликовало новое видео по делу о двойном убийстве в жилмассиве «Ак-Ордо». Подозреваемый в этом преступлении был застрелен при попытке побега.

В видеоматериале показаны кадры из дома, где произошло преступление, момент задержания подозреваемого и следственные действия.

По данным милиции, молодой человек работал официантом в Чолпон-Ате. После возвращения в Бишкек он потратил все деньги и, нуждаясь в средствах, решил пойти на преступление. В сюжете продемонстрирована белая кепка, принадлежавшая подозреваемому.

Ранее его опознала вдова погибшего, а также таксист, который подвез молодого человека из жилмассива. После убийства он выбросил одежду, однако ее забрал бездомный.

Подозреваемый уехал в Каракол, где провел ночь в компьютерном клубе, а затем вернулся в Бишкек в родительский дом. Там его задержали сотрудники милиции.

Напомним, в ночь на 3 октября в жилмассиве «Ак-Ордо» были обнаружены тела мужчины и женщины — брата и сестры. Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, погибшим нанесли множественные ножевые ранения. Подозреваемого задержали 14 октября, однако во время конвоирования он попытался сбежать и был застрелен сотрудниками милиции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/347187/
просмотров: 565
Версия для печати
Материалы по теме
В МВД сообщили подробности гибели подозреваемого в двойном убийстве в «Ак-Ордо»
МВД: При побеге ликвидирован подозреваемый в двойном убийстве в «Ак-Ордо»
Кыргызстанца, подозреваемого в убийстве таксиста в городе Ош, задержали в Москве
В Сокулуке при пьяной ссоре мужчина убил 71-летнего односельчанина
Видеокамеры помогли снизить преступность в Кыргызстане на 40 процентов
Экс-генпрокурор Аида Салянова: Раскрыто убийство Камилы Дуйшебаевой
Двойное убийство в «Ак-Ордо». Жена погибшего опознала подозреваемого
Жуткие кадры: на видео — следы крови и маршрут подозреваемого в двойном убийстве
В Жайылском районе задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью
Отец задержанного в «Ак-Ордо» оказался связан с группировкой Доо Чынгыза
Популярные новости
Экс-замглавы аппарата Жогорку Кенеша задержан по&nbsp;подозрению в&nbsp;вымогательстве Экс-замглавы аппарата Жогорку Кенеша задержан по подозрению в вымогательстве
В&nbsp;Сокулукском районе задержана женщина. Продавала чужие земельные участки В Сокулукском районе задержана женщина. Продавала чужие земельные участки
Внимание, розыск! В&nbsp;Бишкеке пропал 67-летний Ким Джонг Кын Внимание, розыск! В Бишкеке пропал 67-летний Ким Джонг Кын
По&nbsp;наводке Нурлана Мотуева задержан подозреваемый в&nbsp;крупном мошенничестве По наводке Нурлана Мотуева задержан подозреваемый в крупном мошенничестве
Бизнес
С&nbsp;М+&nbsp;дешевле! Повышенные скидки и&nbsp;шанс выиграть квартиру С М+ дешевле! Повышенные скидки и шанс выиграть квартиру
Acıbadem: признанный мировой центр лечения рака молочной железы Acıbadem: признанный мировой центр лечения рака молочной железы
MTravel и&nbsp;Jazeera Airways: скидки до&nbsp;15&nbsp;процентов на&nbsp;авиабилеты MTravel и Jazeera Airways: скидки до 15 процентов на авиабилеты
Выиграй свою путевку в&nbsp;Турцию с&nbsp;KICB Выиграй свою путевку в Турцию с KICB
14 октября, вторник
18:30
14 октября: где в регионах отключат свет 14 октября: где в регионах отключат свет
18:15
МВД показало новое видео по делу о двойном убийстве в «Ак-Ордо»
17:54
Почти 9 тысяч случаев кори зарегистрировано с начала 2025 года в Кыргызстане
17:36
Цифровая трансформация аграрного сектора проводится в Кыргызстане
16:56
За неделю в Кыргызстане задержали 244 пьяных водителя