Коррупция в автошколах. В Манасе задержаны сотрудники Центра по регистрации авто

В городе Манасе по подозрению в организации коррупционной схемы при приеме практических экзаменов у курсантов автошкол задержаны сотрудники Государственного центра по регистрации транспортных средств и водительского состава при управлении делами президента.

Как сообщили в ГКНБ, должностные лица учреждения в сговоре с преподавателями частных автошкол организовали систематический сбор денежных средств с курсантов за сдачу практического экзамена по вождению.

«Курсанты передавали от 5 до 10 тысяч сомов посредникам из числа гражданских лиц, которые в свою очередь обеспечивали получение положительной оценки при сдаче экзамена через сотрудников госцентра. В день сдачи практического экзамена от 10 до 15 курсантов проходили через данную коррупционную схему, а незаконный доход организаторов составлял от 30 до 50 тысяч сомов ежедневно», — отметили в ведомстве.

10 октября при получении очередной взятки с поличным пойманы сотрудники Центра по регистрации авто и водительского состава и их пособники: Б.М.М., Д.Т.А., С.Э.А. и М.Б.А. Задержанные водворены в ИВС, ведется следствие.