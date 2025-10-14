Коррупция в автошколах. В Манасе задержаны сотрудники Центра по регистрации авто

В городе Манасе по подозрению в организации коррупционной схемы при приеме практических экзаменов у курсантов автошкол задержаны сотрудники Государственного центра по регистрации транспортных средств и водительского состава при управлении делами президента.
Как сообщили в ГКНБ, должностные лица учреждения в сговоре с преподавателями частных автошкол организовали систематический сбор денежных средств с курсантов за сдачу практического экзамена по вождению.
10 октября при получении очередной взятки с поличным пойманы сотрудники Центра по регистрации авто и водительского состава и их пособники: Б.М.М., Д.Т.А., С.Э.А. и М.Б.А. Задержанные водворены в ИВС, ведется следствие.