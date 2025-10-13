В Сокулуке при пьяной ссоре мужчина убил 71-летнего односельчанина. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области

По ее данным, 14 сентября в милицию поступило сообщение о том, что в одном из домов в совхозе «Фрунзе» обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.

В ходе расследования установлено, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, распивал спиртные напитки с 72-летним знакомым, затем между ними возникла ссора.

Сельчанин нанес смертельные телесные повреждения, после чего скрылся с места происшествия.

Сотрудники милиции задержали подозреваемого. Он находится под арестом.