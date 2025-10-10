ГКНБ задержал гражданина Т.У.С., 1984 года рождения, уроженца Ошской области, который находился в розыске по делу о вымогательстве.

Как установлено, находясь в Дубае (ОАЭ), Т.У.С. прикрывался именем Камчыбека Асанбека и, угрожая физической расправой потерпевшему Б.И.М. и его родственникам, требовал 2 миллиона рублей в пользу так называемого «воровского общака». В случае отказа он угрожал расправой над родителями и детьми пострадавшего.

Фото ГКНБ. ГКНБ задержал уроженца Оша: угрожал убить семью за 2 миллиона рублей

Еще 12 ноября 2021 года подельник Т.У.С. — З.Б. был задержан при получении денежных средств и водворен в СИЗО ГКНБ. В мае 2022-го Т.У.С. заочно привлекли к ответственности по статье 208 часть 3 пункт 2 УК КР «Вымогательство».

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия для установления других лиц, причастных к делу. Задержанный помещен в СИЗО-1.