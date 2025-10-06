17:44
Происшествия

Государству вернули участок, принадлежавший кримавторитету Дженго

Фото МВД. Участок и поликлиникой

В собственность государства вернули земельный участок с частной поликлиникой, принадлежавший криминальному авторитету Дженго. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, в ходе следствия установили, что Кадырбек Досонов по прозвищу Дженго, являясь активным членом ОПГ и «положенцем» по южному региону, приобрел участок на средства, добытые преступным путем и оформил его на подставное лицо.

Для установления фактов легализации незаконных доходов Кадырбека Досонова провели проверку. В ходе оперативных мероприятий задержали гражданина Р.Н. и водворили его в ИВС ГУВД Бишкека.
