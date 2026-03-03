16:48
Происшествия

Продали авто для ОПГ и устроили разбой: ГКНБ задержал участников группировки

Сотрудники ГКНБ провели операцию по выявлению и пресечению идеологического влияния организованных преступных группировок. В рамках мероприятий были задержаны несколько человек, предположительно связанных с криминальной группой Дженго.

По данным ведомства, в городе Кызыл-Кие выявлены лица, поддерживавшие идеологию указанной преступной структуры. Следствие установило, что 26 декабря 2025 года задержанные совершили вооруженное нападение на жителя Ноокатского района, применив насилие и похитив у него 230 тысяч сомов. Потерпевшему были нанесены серьезные телесные повреждения.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В результате оперативно-следственных мероприятий задержаны четыре человека, часть из них помещена в изолятор временного содержания Баткенского УВД.

Кроме того, установлено, что подозреваемые ранее незаконно продали автомобиль стоимостью 150 тысяч сомов с целью финансирования участников организованной преступной группы, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

Расследование продолжается, ГКНБ проводит дальнейшие мероприятия по установлению всех причастных лиц и возможных эпизодов деятельности группировки.

Напомним, Кадыра Досонова, известного как Дженго, приговорили к 20 годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии строгого режима в 2024 году. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/364359/
