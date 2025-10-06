В Кыргызстане ночью произошло землетрясение магнитудой 5,5

В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.

По его данным, подземные толчки зафиксированы сегодня, 6 октября, в 2.28.

Очаг землетрясения располагался на территории КР (хребет Таласский), в 23 километрах к северо-западу от села Чакмак-Суу, в 25 километрах к северу от села Башкы-Туш, в 85 километрах к юго-западу от города Талас.

Интенсивность землетрясения составила в селе Чакмак-Суу - 5,5 балла, селе Башкы-Терек - 5 баллов, в городе Таласе - 4 балла.

Землетрясение также ощущалось на юге Казахстана. По информации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, зафиксировано землетрясение 6 октября в 1.29 по времени Астаны. Магнитуда составила 5,9.

Подземные толчки ощутили жители Жамбылской и Туркестанской областей, а также города Шымкента.

Эпицентр находился на территории Кыргызстана в 465 километрах юго-западнее Алматы, говорится в сообщении.