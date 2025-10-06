05:27
USD 87.44
EUR 102.65
RUB 1.07
Происшествия

В Кыргызстане ночью произошло землетрясение магнитудой 5,5

В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.

По его данным, подземные толчки зафиксированы сегодня, 6 октября, в 2.28.

Очаг землетрясения располагался на территории КР (хребет Таласский), в 23 километрах к северо-западу от села Чакмак-Суу, в 25 километрах к северу от села Башкы-Туш, в 85 километрах к юго-западу от города Талас.

Интенсивность землетрясения составила в селе Чакмак-Суу - 5,5 балла, селе Башкы-Терек - 5 баллов, в городе Таласе - 4 балла.

Землетрясение также ощущалось на юге Казахстана. По информации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, зафиксировано землетрясение 6 октября в 1.29 по времени Астаны. Магнитуда составила 5,9.

Подземные толчки ощутили жители Жамбылской и Туркестанской областей, а также города Шымкента.

Эпицентр находился на территории Кыргызстана в 465 километрах юго-западнее Алматы, говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/346061/
просмотров: 136
Версия для печати
Материалы по теме
На границе Кыргызстана и Таджикистана сегодня произошло землетрясение
В Иссык-Кульской области зарегистрировано землетрясение магнитудой 3 балла
Мощное землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Филиппинах: есть погибшие
В Кыргызстане сегодня произошло землетрясение
В Кыргызстане сегодня вновь произошло землетрясение
В Баткенской области Кыргызстана произошло землетрясение
На Камчатке снова произошло мощное землетрясение
В Иссык-Кульской области сегодня произошло землетрясение: оно не ощущалось
В Кыргызстане произошло землетрясение силой 3 балла, но оно не ощущалось
Минстрой проверил в Бишкеке дома после землетрясения: опасности нет
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;рынке и&nbsp;в&nbsp;парке произошли стычки при разгоне стихийных торговцев В Бишкеке на рынке и в парке произошли стычки при разгоне стихийных торговцев
МВД: Задержаны лица, находившиеся в&nbsp;международном розыске по&nbsp;линии Интерпола МВД: Задержаны лица, находившиеся в международном розыске по линии Интерпола
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;проспекте Чингиза Айтматова автомобиль сбил девушку В Бишкеке на проспекте Чингиза Айтматова автомобиль сбил девушку
На&nbsp;границе Кыргызстана и&nbsp;Таджикистана сегодня произошло землетрясение На границе Кыргызстана и Таджикистана сегодня произошло землетрясение
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; выделил полмиллиона сомов на&nbsp;поддержку пожилых людей в&nbsp;Ошe «Айыл Банк» выделил полмиллиона сомов на поддержку пожилых людей в Ошe
Премиальный номер&nbsp;О! в&nbsp;любом коде без визита в&nbsp;офис&nbsp;&mdash; получите бесплатно Премиальный номер О! в любом коде без визита в офис — получите бесплатно
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; просит абонентов вовремя оплатить счета за&nbsp;природный газ «Газпром Кыргызстан» просит абонентов вовремя оплатить счета за природный газ
Отличная новость! Акция MKassa на&nbsp;рынке &laquo;Орто-Сай&raquo; продлена Отличная новость! Акция MKassa на рынке «Орто-Сай» продлена
6 октября, понедельник
05:12
В Кыргызстане ночью произошло землетрясение магнитудой 5,5 В Кыргызстане ночью произошло землетрясение магнитудой...
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 октября, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 октября: ночью будет холодно
20:26
Поставки «Томагавков» Киеву приведут к разрушению отношений РФ с США — Путин
19:45
К 2035 году дата-центры будут потреблять 1600 тераватт-часов электроэнергии
19:12
Казанский полумарафон. Нурсултан Кенешбеков снова обновил рекорд Кыргызстана
19:00
Афиша Бишкека на неделю: кинопремьеры, концерты и выставки