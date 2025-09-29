11:41
Происшествия

В Токмаке водитель сбил двух детей на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП

Фото ГУВД Чуйской области. В Токмаке водитель сбил двух детей на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП

В Токмаке Чуйской области зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД региона.

Инцидент произошел 27 сентября около 17.30 на улице Ибраимова. Водитель автомобиля сбил двух подростков, переходивших дорогу по пешеходному переходу, после чего скрылся.

Спустя 40 минут нарушителя задержали. Машину поместили на штрафстоянку.

По данным медиков, пострадавшие дети доставлены в больницу с тяжелыми травмами:

  • мальчик А.Д., 2017 года рождения: предварительныйдиагноз: «черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга (под вопросом), предполагаемый перелом нижней челюсти слева и перелом 5-6-го грудного позвонка, множественные ушибы и ссадины»;

  • девочка А.С., 2015 года рождения: состояние на утро 29 сентября оценивается как тяжелое. Предварительный диагноз: «закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга (под вопросом), множественные ссадины лица».

Следствие по факту ДТП продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/345239/
просмотров: 138
