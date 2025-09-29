Государству возвращен участок стратегического значения в Таласской области

В Таласской области государству возвращен земельный участок стратегического значения, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, установлено, что на окраине села Кыргызстан, в приграничной зоне с Казахстаном, вблизи контрольно-пропускного пункта «Чон-Капка», земельный участок площадью 1 тысяча 643 квадратных метра, расположенный у стратегически важной автодороги Тараз — Талас — Суусамыр, незаконно передан в частную собственность.

Фото Генпрокуратуры. Участок

В результате принятых прокурорских мер участок, рыночная стоимость которого составляет 5,6 миллиона сомов, полностью возвращен государству.