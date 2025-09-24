12:12
Происшествия

Блогера Begemot Kyz вновь задержали патрульные. На этот раз за вождение без прав

В Бишкеке патрульные остановили автомобиль, за рулем которого находилась блогер Алина Жакыпова, более известная как Begemot Kyz. Об этом сообщили в столичном УПСМ.

По их данным, девушка управляла машиной без водительских прав.

Ранее она лишилась прав на год. Суд признал Алину Жакыпову виновной по части 1 статьи 193 Кодекса о правонарушениях — управление транспортом в состоянии опьянения. Тогда СМИ писали, что инцидент произошел практически сразу после громкого конфликта в отеле Sheraton с участием блогера. 

После задержания автомобиль эвакуировали и поставили на штрафстоянку. 
