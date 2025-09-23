17:33
Происшествия

В Кыргызстане ожидаются заморозки: под угрозой урожай овощей и фруктов

В МЧС предупреждают о предстоящем похолодании. По данным Кыргызгидромета, в ночь и утром 24–25 сентября в сельскохозяйственных районах Иссык-Кульской и Нарынской областей, а также в предгорьях Чуйской области температура воздуха опустится до 0…–2 градусов.

Ожидаются заморозки, которые могут нанести ущерб урожаю овощей, фруктов и бахчевых культур. Под угрозой также выкопанный, но не убранный картофель, сахарная свекла и другая сельхозпродукция.

В ведомстве напоминают аграриям о необходимости уберечь продукцию от повреждения: хранить урожай в теплых помещениях и собирать его после прохождения заморозков.

МЧС призывает фермеров и садоводов принять меры предосторожности, чтобы минимизировать возможные потери.
