Происшествия

В собственность государства вернули лагерь отдыха в Чуйской области

В Чуйской области на баланс государства вернули лагерь труда и отдыха имени Владимира Ленина, расположенный в селе Полевом Аламединского района. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, объект с прилегающим земельным участком площадью 3,22 гектара ранее незаконно приватизировали.

По сведениям ГКНБ, в ходе оперативных мероприятий установлено, что ответственные лица органов местного самоуправления Аламединского района незаконно передали лагерь в частную собственность.

Владелец признал факт незаконного владения и добровольно вернул объект на баланс Сыдыковского айыльного аймака.
