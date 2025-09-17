В Бишкеке 17-летняя девушка подозревается в убийстве мужчины

16 сентября в Бишкеке в одном из многоэтажных домов по улице Коенкозова девушка 2008 года рождения нанесла ножевое ранение в области груди мужчине. Как сообщили в пресс-службе УВД Первомайского района, сообщение в милицию поступило около 23.30.

Отмечается, что мужчина скончался. По предварительным данным правоохранительных органов, девушка нанесла телесные повреждения и себе. Сейчас она находится в больнице под наблюдением конвоя.

Возбуждено уголовное дело по статье 122 «Убийство» УК КР. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается.