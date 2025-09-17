В Бишкеке сотрудник МВД нарушил ПДД и обматерил водителя

Очередной скандал с участием сотрудника МВД попал в объектив очевидцев. В столице милиционер, грубо нарушив Правила дорожного движения, оказался замечен водителем, который решил снять происходящее на телефон.

Однако вместо извинений правоохранитель предпочел более «классический» метод коммуникации — откровенно послал возмущенного автовладельца.

Видео активно распространяется в соцсетях и вызывает волну возмущения. Пользователи саркастично отмечают: «Патрульная служба у нас не только следит за безопасностью движения, но и развивает богатый словарный запас».

В МВД пока не прокомментировали инцидент.