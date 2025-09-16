МЧС предупреждает: с 17 по 19 сентября в Кыргызстане возможны подтопления

МЧС предупреждает, что с 17 по 19 сентября на территории Кыргызстана ожидаются локальные ливневые дожди. В связи с этим возможны подтопления в низинных и пониженных местах.
МЧС обращается к гражданам:
– в указанные дни воздержаться от отдыха в горах, на природе и у берегов рек;
– очистить арыки и каналы, чтобы обеспечить свободный проход дождевой воды;
– быть особенно осторожными в районах, подверженных подтоплениям.
В случае чрезвычайной ситуации или происшествия необходимо немедленно звонить по номеру 112. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.