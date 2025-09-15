В Кочкоре местные чиновники обвиняются в мошенничестве

Прокуратура Кочкорского района проверила Ормон-Ханский айыльный аймак и установила нарушения. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, должностные лица в 2024 году заключили договор с ОсОО «Л.Г.» на поставку товара, не предусмотренного планом госзакупок.

«Несмотря на то что услуги фактически не оказаны, на счет ОсОО перечислено 50 процентов суммы договора в качестве аванса. В результате местному бюджету причинен ущерб на более 1 миллиона сомов», — говорится в сообщении.

По факту возбуждены уголовные дела по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Мошенничество» УК КР. Ведутся следственные действия.