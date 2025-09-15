18:34
USD 87.45
EUR 102.64
RUB 1.04
Происшествия

В Кочкоре местные чиновники обвиняются в мошенничестве

Прокуратура Кочкорского района проверила Ормон-Ханский айыльный аймак и установила нарушения. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, должностные лица в 2024 году заключили договор с ОсОО «Л.Г.» на поставку товара, не предусмотренного планом госзакупок.

«Несмотря на то что услуги фактически не оказаны, на счет ОсОО перечислено 50 процентов суммы договора в качестве аванса. В результате местному бюджету причинен ущерб на более 1 миллиона сомов», — говорится в сообщении.

По факту возбуждены уголовные дела по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Мошенничество» УК КР. Ведутся следственные действия.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/343618/
просмотров: 225
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке задержали иностранца, занимавшегося интернет-мошенничеством
Депутат: Мошенничества по телефону связаны с заключенными в тюрьмах
Директора фонда «Ашар бирикмеси» снова задержали за мошенничество
Транснациональных аферистов задержали в Бишкеке. Ущерб на миллионы сомов
Задержаны посредники, через которых мошенники завладели 2 миллионами сомов
Милиционера задержали по подозрению в мошенничестве в Ошской области
Самостоятельно увеличивали память. В ЦУМе выявили махинации при продаже айфонов
Член ОПГ Чынгыза Джумагулова с приятелями задержан по подозрению в мошенничестве
Подозреваемого в серии мошенничеств задержали в Чуйской области
Национальный банк предупреждает об очередной мошеннической схеме
Популярные новости
Землетрясение произошло возле Бишкека Землетрясение произошло возле Бишкека
Жестокое нападение в&nbsp;Иссык-Ате: пострадавшая получила переломы и&nbsp;сотрясение Жестокое нападение в Иссык-Ате: пострадавшая получила переломы и сотрясение
Землетрясение, произошедшее сегодня в&nbsp;Кыргызстане, ощутили и&nbsp;жители Казахстана Землетрясение, произошедшее сегодня в Кыргызстане, ощутили и жители Казахстана
О&nbsp;попытке штурма дома в&nbsp;Кой-Таше заявляет семья Алмазбека Атамбаева О попытке штурма дома в Кой-Таше заявляет семья Алмазбека Атамбаева
Бизнес
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: MBANK запустил сервис регистрации юридических лиц онлайн Впервые в Кыргызстане: MBANK запустил сервис регистрации юридических лиц онлайн
MIX от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; тариф, который ты&nbsp;собираешь сам MIX от MEGA — тариф, который ты собираешь сам
КРСУ сегодня меняется очень быстро&nbsp;&mdash; интервью с&nbsp;ректором Сергеем Волковым КРСУ сегодня меняется очень быстро — интервью с ректором Сергеем Волковым
Globus и&nbsp;Bereke Books выпустили уникальную книгу &laquo;Алиппе&raquo; для самых маленьких Globus и Bereke Books выпустили уникальную книгу «Алиппе» для самых маленьких
15 сентября, понедельник
18:30
16 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет 16 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:20
Вице-президент Турции с официальным визитом прибудет в Кыргызстан
18:11
В Кочкоре местные чиновники обвиняются в мошенничестве
18:09
Фото дня. Садыр Жапаров с семьей в парке «Ала-Арча»
17:59
В Балыкчи строят современный рыбный рынок на въезде в город