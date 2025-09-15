10:43
Коррупционную схему выявили в системе Министерства обороны Кыргызстана

Главное управление военной контрразведки ГКНБ выявило коррупционную схему получения денежных средств со стороны должностных лиц Министерства обороны. Об этом сообщил пресс-центр госкомитета.

По его данным, отдельные офицеры из числа администрации сборов мобилизационного резерва вопреки проводимой политике высшего руководства страны, в ущерб интересам и имиджу Вооруженных сил занимались вымогательством денежных средств в целях личного обогащения.

В частности, заместитель командира учебного батальона по работе с личным составом майор М.Б.М. и командир 1-го взвода 2-й роты учебного батальона лейтенант К.А.Б. организовали систематическую схему вымогательства денег у призывников, проходящих сборы мобилизационного резерва (СМР) в войсковой части «Кой-Таш». За это им предоставляли определенные привилегии в виде незаконного краткосрочного отпуска, возможности самовольного оставления части и использования мобильных телефонов. За данные услуги офицеры брали от 1 до 50 тысяч сомов.

ГКНБ возбудил уголовное дело по статье 342 «Получение взятки» УК КР. В рамках уголовного дела майор М.Б.М. и лейтенант К.А.Б. водворены в СИЗО ГКНБ.

Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех лиц, причастных к коррупционной схеме в оборонном ведомстве страны.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/343492/
