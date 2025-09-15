Коррупционную схему выявили в системе Министерства обороны Кыргызстана

Главное управление военной контрразведки ГКНБ выявило коррупционную схему получения денежных средств со стороны должностных лиц Министерства обороны. Об этом сообщил пресс-центр госкомитета.

По его данным, отдельные офицеры из числа администрации сборов мобилизационного резерва вопреки проводимой политике высшего руководства страны, в ущерб интересам и имиджу Вооруженных сил занимались вымогательством денежных средств в целях личного обогащения.





ГКНБ возбудил уголовное дело по статье 342 «Получение взятки» УК КР. В рамках уголовного дела майор М.Б.М. и лейтенант К.А.Б. водворены в СИЗО ГКНБ.