При строительстве парков в Баткене выявлены нарушения

В результате проверки были выявлены нарушения при возведении парков «Жаштык» и «Жениш». Установлено, что отдельные ключевые этапы строительства не были сданы, а также отсутствуют лабораторные заключения на конструкции. Помимо этого, требования техники безопасности соблюдались не в полной мере.

Фото Минстроя. Нарушения при строительстве парков