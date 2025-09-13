17:17
При строительстве парков в Баткене выявлены нарушения

Региональное управление департамента государственного архитектурно-строительного контроля при Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики провело проверку качества строительства объектов в городе Баткене.
 
В результате проверки были выявлены нарушения при возведении парков «Жаштык» и «Жениш». Установлено, что отдельные ключевые этапы строительства не были сданы, а также отсутствуют лабораторные заключения на конструкции. Помимо этого, требования техники безопасности соблюдались не в полной мере.
Минстроя
Фото Минстроя. Нарушения при строительстве парков
 
В адрес подрядной организации — ОсОО «Бишкек Тану иншаат лимитед ширкети» — был составлен акт и вынесено письменное предписание. Кроме того, на основании административного протокола компании назначен штраф.
