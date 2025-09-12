Задержаны муниципальные служащие города Ош по подозрению в получении взятки

Задержаны чиновники по подозрению в получении взятки, сообщает МВД КР.

По его данным, 4 сентября в отдел милиции с письменным заявлением обратился гражданин А.К. с просьбой принять меры в отношении работников муниципального управления водного хозяйства города Оша, которые с 2022 года по настоящее время, кроме основной платы за использованную воду на четырех автомойках города, незаконно ежемесячно брали с каждой по 5 тысяч сомов. Общая сумма причиненного материального ущерба составила 360 тысяч сомов.

По данному факту следственной службой возбуждено уголовное дело по статье 342 (получение взятки) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.