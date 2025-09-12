11:32
USD 87.45
EUR 102.25
RUB 1.03
Происшествия

Задержаны муниципальные служащие города Ош по подозрению в получении взятки

Задержаны чиновники по подозрению в получении взятки, сообщает МВД КР.

По его данным, 4 сентября в отдел милиции с письменным заявлением обратился гражданин А.К. с просьбой принять меры в отношении работников муниципального управления водного хозяйства города Оша, которые с 2022 года по настоящее время, кроме основной платы за использованную воду на четырех автомойках города, незаконно ежемесячно брали с каждой по 5 тысяч сомов. Общая сумма причиненного материального ущерба составила 360 тысяч сомов.

По данному факту следственной службой возбуждено уголовное дело по статье 342 (получение взятки) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/343228/
просмотров: 186
Версия для печати
Материалы по теме
Перинатальный центр в Оше: Минздрав подписал контракт с китайской компанией
Дастан Бекешев считает, что сажать надо не журналистов, а коррупционеров
В городе Ош кафе без парковок оставят без света и воды
Мэр города Ош вручил ключи от двухкомнатной квартиры тройняшкам
Депутат призвала улучшить условия в онкобольнице города Ош
Новый флагшток начали устанавливать на центральной площади города Ош
Многокилометровая пробка на трассе Ош — Ноокат: водители застряли в дороге
Бороться с криминалом легче, чем с коррупцией — Садыр Жапаров
Двух сотрудников Налоговой службы задержали в городе Ош
При получении взятки задержаны налоговики Ленинского района Бишкека
Популярные новости
Нападение с&nbsp;ножами в&nbsp;ТЦ&nbsp;Vefa: женщина и&nbsp;ее&nbsp;муж едва остались живы Нападение с ножами в ТЦ Vefa: женщина и ее муж едва остались живы
Штормовое предупреждение: в&nbsp;горных районах Кыргызстана ожидаются селевые потоки Штормовое предупреждение: в горных районах Кыргызстана ожидаются селевые потоки
За&nbsp;занятие проституцией в&nbsp;Бишкеке задержали 36&nbsp;женщин За занятие проституцией в Бишкеке задержали 36 женщин
Подозреваемых в&nbsp;нападении на&nbsp;супружескую пару в&nbsp;ТЦ&nbsp;Vefa задержали в&nbsp;Бишкеке Подозреваемых в нападении на супружескую пару в ТЦ Vefa задержали в Бишкеке
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; стал главным проводником лизинга в&nbsp;Кыргызстане «Айыл Банк» стал главным проводником лизинга в Кыргызстане
Bushido трейдер-симулятор: отзывы и&nbsp;разбор мнений в&nbsp;Telegram-каналах о&nbsp;&laquo;Бушидо&raquo; Bushido трейдер-симулятор: отзывы и разбор мнений в Telegram-каналах о «Бушидо»
Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию &laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo; Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию «Ноль на миллион»
Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек
12 сентября, пятница
11:29
Вопросы привлечения инвестиций через IPO обсудили Госфиндзор и фондовая биржа Вопросы привлечения инвестиций через IPO обсудили Госфи...
11:20
Задержаны муниципальные служащие города Ош по подозрению в получении взятки
11:14
Албания — первая страна в мире, где министром стал искусственный интеллект
11:12
Три региональных университета присоединили к КНУ имени Жусупа Баласагына
11:08
Центр исследования религиозной ситуации переименован — указ президента