15:44, 11 сентября 2025, Бишкек - 24.kg, Айбек СУЛТАНОВ
В Бишкеке задержали иностранца, занимавшегося интернет-мошенничеством
Сотрудники МВД Кыргызстана совместно с коллегами из Казахстана и России пресекли деятельность международной преступной группы. Злоумышленники использовали технологию SIM-BOX для интернет-мошенничества, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел КР.
По ее данным, иностранный гражданин Х.Н., 1994 года рождения, устанавливал и обслуживал оборудование в России, Казахстане и прибыл в Кыргызстан для организации преступной схемы.
Во время обыска по его месту жительства изъяли устройство SIM-BOX на 32 слота, 71 SIM-карту и другую технику. С помощью этого оборудования мошенники могли подменять номера телефонов, маскируя звонки под местные и выдавая себя за сотрудников силовых структур или банков.