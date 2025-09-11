16:06
USD 87.45
EUR 102.31
RUB 1.04
Происшествия

В Бишкеке задержали иностранца, занимавшегося интернет-мошенничеством

Сотрудники МВД Кыргызстана совместно с коллегами из Казахстана и России пресекли деятельность международной преступной группы. Злоумышленники использовали технологию SIM-BOX для интернет-мошенничества, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел КР.

По ее данным, иностранный гражданин Х.Н., 1994 года рождения, устанавливал и обслуживал оборудование в России, Казахстане и прибыл в Кыргызстан для организации преступной схемы.

Во время обыска по его месту жительства изъяли устройство SIM-BOX на 32 слота, 71 SIM-карту и другую технику. С помощью этого оборудования мошенники могли подменять номера телефонов, маскируя звонки под местные и выдавая себя за сотрудников силовых структур или банков.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/343155/
просмотров: 278
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат: Мошенничества по телефону связаны с заключенными в тюрьмах
Директора фонда «Ашар бирикмеси» снова задержали за мошенничество
Транснациональных аферистов задержали в Бишкеке. Ущерб на миллионы сомов
Национальный банк предупреждает об очередной мошеннической схеме
Осторожно, мошенники! «Кайрат» опровергает продажу билетов на матч с «Реалом»
В Перми мошенники выдавали себя за кыргызстанцев, чтобы открыть в банке счета
Задержаны посредники, через которых мошенники завладели 2 миллионами сомов
Милиционера задержали по подозрению в мошенничестве в Ошской области
Самостоятельно увеличивали память. В ЦУМе выявили махинации при продаже айфонов
Осторожно, мошенники! Таможня предупреждает о создании липового Telegram-канала
Популярные новости
Нападение с&nbsp;ножами в&nbsp;ТЦ&nbsp;Vefa: женщина и&nbsp;ее&nbsp;муж едва остались живы Нападение с ножами в ТЦ Vefa: женщина и ее муж едва остались живы
Штормовое предупреждение: в&nbsp;горных районах Кыргызстана ожидаются селевые потоки Штормовое предупреждение: в горных районах Кыргызстана ожидаются селевые потоки
За&nbsp;занятие проституцией в&nbsp;Бишкеке задержали 36&nbsp;женщин За занятие проституцией в Бишкеке задержали 36 женщин
После свадьбы. В&nbsp;селе Александровка произошла массовая драка: кого задержали После свадьбы. В селе Александровка произошла массовая драка: кого задержали
Бизнес
Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек
KOICA поддерживает развитие животноводства в&nbsp;Кыргызской Республике KOICA поддерживает развитие животноводства в Кыргызской Республике
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: страхование КАСКО онлайн в&nbsp;MBANK Впервые в Кыргызстане: страхование КАСКО онлайн в MBANK
Официальные новинки Apple&nbsp;&mdash; уже скоро в&nbsp;офисах Beeline Официальные новинки Apple — уже скоро в офисах Beeline
11 сентября, четверг
16:00
Можно ли строить «Камбар-Ату» на выбранном участке? Ответ Института сейсмологии Можно ли строить «Камбар-Ату» на выбранном участке? Отв...
15:44
В Бишкеке задержали иностранца, занимавшегося интернет-мошенничеством
15:40
Дело Канышай Мамыркуловой. В Бишкекском горсуде началось рассмотрение апелляции
15:31
Президент Садыр Жапаров встретился с представителями Rothschild & Co
15:29
Центру охраны материнства и детства передали оборудование для реабилитации