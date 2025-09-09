11:14
USD 87.45
EUR 102.59
RUB 1.07
Происшествия

Нападение с ножами в ТЦ Vefa: женщина и ее муж едва остались живы

В торговом центре Vefa произошел шокирующий инцидент: толпа молодых людей с ножами напала на женщину и ее мужа. По словам пострадавшей, ее мужа били кулаками, угрожали ножом, а сама женщина кричала о помощи прямо среди покупателей.

Инцидент начался с того, что один из прохожих парней потрогал женщину. Муж пострадавшей потребовал извинений, после чего началась драка. Вскоре к ним присоединились еще около двадцати человек, среди которых, по словам женщины, были бывшие заключенные.

«Муж пытался защитить мое достоинство, напоминая, что они мусульмане. Но это не остановило агрессию», — рассказала пострадавшая. Она отметила, что благодаря помощи двух прохожих они смогли выбраться живыми.

После инцидента женщина обратилась в милицию и написала заявление. Камеры видеонаблюдения уже помогли опознать некоторых нападавших. Пострадавшая призвала свидетелей, кто снял происходящее на видео, помочь в расследовании.

«Сегодня жертвой стали мы, завтра это может случиться с любым», — подчеркнула женщина. Она также выразила надежду на действия милиции и наказание виновных.

В пресс-службе УВД Первомайского района рассказали, что данный факт зарегистрирован по статье 280 (хулиганство) УК КР. В милиции заверили, что все участники драки установлены и сейчас идет их поиск.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/342741/
просмотров: 1669
Версия для печати
Материалы по теме
Подозреваемых в нападении на супружескую пару в ТЦ Vefa задержали в Бишкеке
Задержаны подозреваемые в жестоком избиении мужчины в одном из дворов Бишкека
В парламенте подняли вопрос повышения пенсии ветеранам милиции
В Бишкеке 2 тысячи 500 милиционеров будут охранять порядок в День независимости
Избиение трех девушек в отеле. Первый суд состоится 28 августа
В Сузаке задержаны члены запрещенной организации «Хизб ут-Тахрир»
Новое здание воинской части в Бишкеке открыл президент Кыргызстана
Вышла из дома 6 лет назад. Милиция ищет пропавшую 47-летнюю Индиру Эсекпаеву
В Бишкеке толпа избила парней — милиция ищет подозреваемых
Возбуждено уголовное дело по факту смерти гражданина в отделении милиции
Популярные новости
Из&nbsp;Кыргызстана в&nbsp;Узбекистан доставили крупную партию наркотиков: кто задержан Из Кыргызстана в Узбекистан доставили крупную партию наркотиков: кто задержан
Штормовое предупреждение: в&nbsp;горных районах Кыргызстана ожидаются селевые потоки Штормовое предупреждение: в горных районах Кыргызстана ожидаются селевые потоки
Авиакатастрофа в&nbsp;Актау. МИД России проинформировал о&nbsp;страховых выплатах Авиакатастрофа в Актау. МИД России проинформировал о страховых выплатах
После свадьбы. В&nbsp;селе Александровка произошла массовая драка: кого задержали После свадьбы. В селе Александровка произошла массовая драка: кого задержали
Бизнес
Собери свой MIX тариф от&nbsp;MEGA Собери свой MIX тариф от MEGA
Visa и&nbsp;MBank запускают She&rsquo;s Next в&nbsp;Кыргызстане для женщин-предпринимателей Visa и MBank запускают She’s Next в Кыргызстане для женщин-предпринимателей
Мгновенное подключение и&nbsp;максимум выгоды: тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA Мгновенное подключение и максимум выгоды: тариф «Мамлекеттик» от MEGA
Новый тариф для государственных служащих &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; Новый тариф для государственных служащих «О!Мамлекеттик»
9 сентября, вторник
11:11
Саудовский фонд выделит $50 миллионов на строительство новых школ в КР Саудовский фонд выделит $50 миллионов на строительство...
11:08
Подозреваемых в нападении на супружескую пару в ТЦ Vefa задержали в Бишкеке
11:07
В Кыргызстане усилят контроль за оборотом нефтепродуктов
11:05
Собери свой MIX тариф от MEGA
11:04
Эльдар Абакиров: Количество школ не соответствует росту числа учеников в КР