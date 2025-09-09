Нападение с ножами в ТЦ Vefa: женщина и ее муж едва остались живы

В торговом центре Vefa произошел шокирующий инцидент: толпа молодых людей с ножами напала на женщину и ее мужа. По словам пострадавшей, ее мужа били кулаками, угрожали ножом, а сама женщина кричала о помощи прямо среди покупателей.

Инцидент начался с того, что один из прохожих парней потрогал женщину. Муж пострадавшей потребовал извинений, после чего началась драка. Вскоре к ним присоединились еще около двадцати человек, среди которых, по словам женщины, были бывшие заключенные.

«Муж пытался защитить мое достоинство, напоминая, что они мусульмане. Но это не остановило агрессию», — рассказала пострадавшая. Она отметила, что благодаря помощи двух прохожих они смогли выбраться живыми.

После инцидента женщина обратилась в милицию и написала заявление. Камеры видеонаблюдения уже помогли опознать некоторых нападавших. Пострадавшая призвала свидетелей, кто снял происходящее на видео, помочь в расследовании.

«Сегодня жертвой стали мы, завтра это может случиться с любым», — подчеркнула женщина. Она также выразила надежду на действия милиции и наказание виновных.

В пресс-службе УВД Первомайского района рассказали, что данный факт зарегистрирован по статье 280 (хулиганство) УК КР. В милиции заверили, что все участники драки установлены и сейчас идет их поиск.



