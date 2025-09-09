В Новосибирске арестовали кыргызстанку за нарушение миграционных правил

В Новосибирске арестовали кыргызстанку за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Уточняется, что Ленинский районный суд города избрал меру пресечения гражданке КР Айзаде Укуевой, подозреваемой в нарушении миграционного законодательства.
По данным ведомства, ее принудительно отправили на родину 30 мая 2024 года, запретив возвращаться в РФ в течение пяти лет. Однако 16 июня 2025-го женщина пересекла государственную границу с Казахстаном на территории Алтайского края.
«При прохождении контроля Айзада Укуева предъявила идентификационную карту гражданки Кыргызской Республики, скрыв при этом факт принятия в отношении нее решения о неразрешении въезда в Россию», — говорится в сообщении.
При этом суд также постановил, что если обвинительный акт не будет подготовлен или обвинение не предъявят до 13 сентября, то арест должен быть отменен.