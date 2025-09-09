11:14
USD 87.45
EUR 102.59
RUB 1.07
Происшествия

В Новосибирске арестовали кыргызстанку за нарушение миграционных правил

В Новосибирске арестовали кыргызстанку за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Уточняется, что Ленинский районный суд города избрал меру пресечения гражданке КР Айзаде Укуевой, подозреваемой в нарушении миграционного законодательства. 

По данным ведомства, ее принудительно отправили на родину 30 мая 2024 года, запретив возвращаться в РФ в течение пяти лет. Однако 16 июня 2025-го женщина пересекла государственную границу с Казахстаном на территории Алтайского края. 

«При прохождении контроля Айзада Укуева предъявила идентификационную карту гражданки Кыргызской Республики, скрыв при этом факт принятия в отношении нее решения о неразрешении въезда в Россию», — говорится в сообщении.

При этом суд также постановил, что если обвинительный акт не будет подготовлен или обвинение не предъявят до 13 сентября, то арест должен быть отменен.  
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/342691/
просмотров: 253
Версия для печати
Материалы по теме
В ходе рейда в Москве выявили 300 мигрантов, незаконно проживающих в хостеле
Для контроля. Выдавать мигрантам персональную SIM-карту предлагают в России
Россиянин оскорбил таксиста-узбекистанца. РУз направила ноту в МИД России
Обязать мигрантов устанавливать и использовать мессенджер Мax предлагает Госдума
Москва — город возможностей, но сердце тянет домой: исповедь таксиста
Число кыргызстанцев, вставших на миграционный учет в РФ, выросло до 377 тысяч
КР и РФ создают единое образовательное пространство: языки, ИИ и стандарты
Несмотря на ужесточение законодательства, мигранты все равно едут в Россию
В 2025 году число депортированных из РФ мигрантов увеличилось на 17 процентов
Повысить пошлину на водительские права для мигрантов в пять раз предлагают в РФ
Популярные новости
Из&nbsp;Кыргызстана в&nbsp;Узбекистан доставили крупную партию наркотиков: кто задержан Из Кыргызстана в Узбекистан доставили крупную партию наркотиков: кто задержан
Штормовое предупреждение: в&nbsp;горных районах Кыргызстана ожидаются селевые потоки Штормовое предупреждение: в горных районах Кыргызстана ожидаются селевые потоки
Авиакатастрофа в&nbsp;Актау. МИД России проинформировал о&nbsp;страховых выплатах Авиакатастрофа в Актау. МИД России проинформировал о страховых выплатах
После свадьбы. В&nbsp;селе Александровка произошла массовая драка: кого задержали После свадьбы. В селе Александровка произошла массовая драка: кого задержали
Бизнес
Собери свой MIX тариф от&nbsp;MEGA Собери свой MIX тариф от MEGA
Visa и&nbsp;MBank запускают She&rsquo;s Next в&nbsp;Кыргызстане для женщин-предпринимателей Visa и MBank запускают She’s Next в Кыргызстане для женщин-предпринимателей
Мгновенное подключение и&nbsp;максимум выгоды: тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA Мгновенное подключение и максимум выгоды: тариф «Мамлекеттик» от MEGA
Новый тариф для государственных служащих &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; Новый тариф для государственных служащих «О!Мамлекеттик»
9 сентября, вторник
11:11
Саудовский фонд выделит $50 миллионов на строительство новых школ в КР Саудовский фонд выделит $50 миллионов на строительство...
11:08
Подозреваемых в нападении на супружескую пару в ТЦ Vefa задержали в Бишкеке
11:07
В Кыргызстане усилят контроль за оборотом нефтепродуктов
11:05
Собери свой MIX тариф от MEGA
11:04
Эльдар Абакиров: Количество школ не соответствует росту числа учеников в КР