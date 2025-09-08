Штормовое предупреждение: в горных районах Кыргызстана ожидаются селевые потоки

Министерство чрезвычайных ситуаций предупреждает о повышенной опасности в горных районах страны.

Согласно информации, сегодня во второй половине дня, а также 9-10 сентября ожидается нестабильная погода с сильными ливнями в горных и предгорных районах Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областей. Осадки могут вызвать сход селевых потоков.

В связи с этим МЧС рекомендует гражданам быть предельно внимательными, а местным подразделениям гражданской защиты держать силы и средства в готовности.

В случае чрезвычайной ситуации звоните на номер 112. Звонок бесплатный и работает круглосуточно.