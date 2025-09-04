13:31
USD 87.44
EUR 101.92
RUB 1.08
Происшествия

В Москве задержан член ОПГ Кольбаева по прозвищу Узун Улан

В результате проведенных совместных оперативно-разыскных мероприятий в начале сентября 2025 года на территории города Москвы Российской Федерации проведено задержание ранее неоднократно судимого за тяжкие преступления гражданина Кыргызстана, объявленного в межгосударственный розыск. Об этом сообщает МВД КР.

По его данным, задержанный гражданин Б.У.К., 1972 года рождения, известен в криминальной среде по прозвищу Узун Улан, состоит на оперативном учете МВД как активный член ОПГ.

Он являлся самым близким и доверенным лицом Камчыбека Асанбека, отвечал за его личную безопасность. Неоднократно принимал участие в криминальных разборках а также занимался вымогательством денежных средств и отнимал у предпринимателей коммерческие фирмы и недвижимости с целью пополнения преступной казны «общак».

Гражданин Б.У.К., обвиняется в совершении разбойного нападения в 2019 году на территории города Бишкека с завладением чужого имущества в особо крупном размере. Потерпевшим является предприниматель, гражданин иностранного государства.

В настоящее время находившийся в розыске гражданин из Москвы был доставлен сотрудниками милиции в Бишкек.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/342197/
просмотров: 767
Версия для печати
Материалы по теме
ГКНБ задержал члена ОПГ Кешу. Кто он такой
Захват земли в Чуйской области: ГКНБ задержал членов ОПГ
Из «логова криминала» в «Баластан»: в Чолпон-Ате открыли детсад в доме Кольбаева
Канал незаконной миграции: задержан бывший помощник директора аэропорта Оша
За финансирование ОПГ Кольбаева и Акматбаева задержан владелец казино «Паллада»
В Балыкчи задержан член ОПГ по прозвищу Веселый. Подозревается в краже
Член ОПГ Чынгыза Джумагулова с приятелями задержан по подозрению в мошенничестве
Самолет из Москвы прилетел в Ош, но улетел назад из-за неполадок судна
В Бишкеке задержаны подозреваемые в незаконном обороте оружия и боеприпасов
Борьба с ОПГ. Правоохранители взялись за карманников, задержан главарь банды
Популярные новости
Погранслужба сообщила о&nbsp;гибели двух кыргызстанцев на&nbsp;границе с&nbsp;Узбекистаном Погранслужба сообщила о гибели двух кыргызстанцев на границе с Узбекистаном
В&nbsp;Бишкеке задержан водитель, сбивший четырех пешеходов. Подробности В Бишкеке задержан водитель, сбивший четырех пешеходов. Подробности
На&nbsp;границе между таджикскими пограничниками и&nbsp;&laquo;Талибаном&raquo; произошла перестрелка На границе между таджикскими пограничниками и «Талибаном» произошла перестрелка
Захват земли в&nbsp;Чуйской области: ГКНБ задержал членов ОПГ Захват земли в Чуйской области: ГКНБ задержал членов ОПГ
Бизнес
Уланбек Ногаев вошел в&nbsp;состав совета директоров Глобального договора ООН в&nbsp;ЦА Уланбек Ногаев вошел в состав совета директоров Глобального договора ООН в ЦА
Кешбэк 10&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;каждый заказ в&nbsp;&laquo;Яндекс Еда&raquo; от&nbsp;BAKAI Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за каждый заказ в «Яндекс Еда» от BAKAI
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA: связь для тех, кто служит народу Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: связь для тех, кто служит народу
Андреа Бочелли грандиозно выступил в&nbsp;сердце Самарканда Андреа Бочелли грандиозно выступил в сердце Самарканда
4 сентября, четверг
13:31
В Кыргызстане легализовано более 8,5 тысячи машин с иностранной регистрацией В Кыргызстане легализовано более 8,5 тысячи машин с ино...
13:30
Уланбек Ногаев вошел в состав совета директоров Глобального договора ООН в ЦА
13:15
В городе Ош установят новый флагшток высотой 95 метров
13:07
Минтруда предупреждает о деятельности нелегальных агентств по трудоустройству
12:58
В Оше задержаны судья и сотрудник прокуратуры по делу о вымогательстве взятки