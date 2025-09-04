В Москве задержан член ОПГ Кольбаева по прозвищу Узун Улан

В результате проведенных совместных оперативно-разыскных мероприятий в начале сентября 2025 года на территории города Москвы Российской Федерации проведено задержание ранее неоднократно судимого за тяжкие преступления гражданина Кыргызстана, объявленного в межгосударственный розыск. Об этом сообщает МВД КР.

По его данным, задержанный гражданин Б.У.К., 1972 года рождения, известен в криминальной среде по прозвищу Узун Улан, состоит на оперативном учете МВД как активный член ОПГ.

Он являлся самым близким и доверенным лицом Камчыбека Асанбека, отвечал за его личную безопасность. Неоднократно принимал участие в криминальных разборках а также занимался вымогательством денежных средств и отнимал у предпринимателей коммерческие фирмы и недвижимости с целью пополнения преступной казны «общак».

Гражданин Б.У.К., обвиняется в совершении разбойного нападения в 2019 году на территории города Бишкека с завладением чужого имущества в особо крупном размере. Потерпевшим является предприниматель, гражданин иностранного государства.

В настоящее время находившийся в розыске гражданин из Москвы был доставлен сотрудниками милиции в Бишкек.



