Обвиняемый в коррупции аким Жапарбек Ормонов переведен под домашний арест

Ранее задержанный аким Иссык-Кульского района Жапарбек Ормонов переведен под домашний арест. Информацию подтвердили в пресс-службе Первомайского районного суда Бишкека.

Отмечается, что соответствующее решение суд принял 29 августа. С ходатайством об изменении меры пресечения обратился следователь МВД.

Жапарбек Ормонов из-под стражи переведен под домашний арест до 4 октября.

О задержании акима Иссык-Кульского района сообщили в августе. Тогда его заключили под стражу до 4 сентября. Жапарбека Ормонова обвиняют в коррупции. Подробности дела милиция не сообщала.

Напомним, Жапарбек Ормонов назначен главой государственной администрации Иссык-Кульского района одноименной области в августе 2023 года.