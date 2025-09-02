15:09
USD 87.39
EUR 102.55
RUB 1.08
Происшествия

Бывший мэр Оша Айтмамат Кадырбаев заключен под стражу до 4 октября

Меру пресечения в отношении экс-мэра Оша Айтмамата Кадырбаева избрал Первомайский районный суд Бишкека. Его заключили под стражу до 4 октября. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По ее данным, в отношении Айтмамата Кадырбаева возбуждено уголовное дело по статье 336 Уголовного кодекса КР (коррупция).

«26 августа 2025 года постановлением Первомайского районного суда удовлетворено ходатайство следственной группы МВД о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого К.А.Т.», — уточнили в пресс-службе.

Айтмамат Кадырбаев возглавлял Ош в 2014–2018 годах. Позднее работал заместителем председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования. В 2021 году участвовал в парламентских выборах по Куршабскому одномандатному округу № 10, где занял третье место.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/341908/
просмотров: 472
Версия для печати
Материалы по теме
В Оше ко Дню независимости перекроют дороги и ограничат движение грузовиков
Мэр города Ош проверил качество дороги на квадроцикле
Житель Джалал-Абада подарил мэрии города Ош 10 автомобилей
В Ошской городской службе МЧС появились новые спасательные средства
Вернуть приватизированное здание Ошского областного медцентра просят мэра города
Мэр Оша на электросамокате и с мигалками устроил утренний рейд: «Эки дос» снесут
Садыр Жапаров ограничил право негосударственных экспертов на взрывотехнику
В Кыргызстане решения судов аксакалов можно будет оспорить
В КР изменены правила уведомления участников гражданских дел
В южной столице создадут муниципальное предприятие «Ош такси»
Популярные новости
Из-за разборок в&nbsp;семье Ташовых сотни дольщиков KG-Group остаются без квартир Из-за разборок в семье Ташовых сотни дольщиков KG-Group остаются без квартир
В&nbsp;России зафиксировали первые случаи заражения вирусом чикунгунья В России зафиксировали первые случаи заражения вирусом чикунгунья
Погранслужба сообщила о&nbsp;гибели двух кыргызстанцев на&nbsp;границе с&nbsp;Узбекистаном Погранслужба сообщила о гибели двух кыргызстанцев на границе с Узбекистаном
Застрявшая на&nbsp;пике Победы. Последнее фото Натальи Наговициной появилось в&nbsp;Сети Застрявшая на пике Победы. Последнее фото Натальи Наговициной появилось в Сети
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает детскую карту Optima Gold «Оптима Банк» запускает детскую карту Optima Gold
KICB объявляет о&nbsp;старте акции на&nbsp;миллион сомов KICB объявляет о старте акции на миллион сомов
Ноль процентов на&nbsp;бизнес-переводы (клиринг и&nbsp;гросс) для&nbsp;ИП через Bakai Business Ноль процентов на бизнес-переводы (клиринг и гросс) для ИП через Bakai Business
В&nbsp;Баткене открыт логистический центр хранения овощей при поддержке KOICA В Баткене открыт логистический центр хранения овощей при поддержке KOICA
2 сентября, вторник
14:57
МИД поясняет о порядке пребывания граждан Кыргызстана в США МИД поясняет о порядке пребывания граждан Кыргызстана в...
14:57
Не давать смартфоны детям до пяти лет советует офтальмолог
14:48
Бывший мэр Оша Айтмамат Кадырбаев заключен под стражу до 4 октября
14:39
В городе Ош построят детский сад на 100 мест
14:37
Проверку знаний ПДД для нарушителей решили отложить