Канал незаконной миграции: задержан бывший помощник директора аэропорта Оша

Пресечен канал незаконный миграции на территорию КР, сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Отмечается, что канал был организован представителями криминальных элементов Центральной Азии и отдельными военнослужащими Пограничной службы ГКНБ КР.



По данным ведомства, задержан гражданин А.Э.К., ранее занимавший должность помощника директора международного аэропорта «Манас» в городе Оше. По версии следствия, он поддерживал устойчивые связи с ОПГ Центральной Азии и является адвокатом представителей ОПГ по прозвищам Казах и Дженго.

«Установлено, что А.Э.К. организовал незаконные переходы иностранцами государственной границы КР, перемещал, обеспечивал постоянным проживанием и, вступив в сговор с представителями Погранслужбы, незаконно легализовывал нарушителей, внося недостоверные сведения в систему учета Пограничной службы КР», — сообщили в ГКНБ.

В рамках уголовного дела проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к преступлениям.