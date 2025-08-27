10:55
USD 87.35
EUR 101.48
RUB 1.08
Происшествия

В Чаткальском районе лесному хозяйству нанесен ущерб в 47 миллионов сомов

Прокуратурой Чаткальского района Джалал-Абадской области по результатам проведенной проверки соблюдения законодательства в сфере пользования недрами выявлены факты причинения государству экологического ущерба на сумму свыше 47 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным,  установлено, что должностные лица Чаткальского филиала Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии незаконно выдали ОсОО «С.А.» свидетельство о праве временного пользования земельным участком площадью 8,5 гектара без возмещения убытков лесному хозяйству. В результате государству причинен ущерб в размере 45,4 миллиона сомов.

Кроме того, при установке лагеря ОсОО «С.А.» нарушило плодородный слой почвы на площади 10,4 гектара, чем нанесло дополнительный экологический ущерб в размере 2,4 миллиона сомов.

По данным фактам прокуратурой Чаткальского района возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 303 (незаконная рубка деревьев и кустарников), статьей 306 (порча земли), статьей 218 (незаконное предпринимательство) и статьей 337 (злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса, проводится следственные действия.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/341136/
просмотров: 65
Версия для печати
Материалы по теме
Сотрудники Минкультуры подозреваются в нецелевом расходовании 27 миллионов сомов
Цифровая платформа proverka.gov.kg представлена в новом формате
В Кыргызстане строят 24 новых объекта для органов прокуратуры
В Джалал-Абадской области здание детсада и участок возвращены государству
Мошенники теперь обманывают кыргызстанцев от имени Генеральной прокуратуры
Государству возвращены здание и участок в 7-м микрорайоне Бишкека
Участок стоимостью более 20 миллионов сомов возвращен государству на Иссык-Куле
Государству возвращен бывший автопарк с участком в Лейлеке
С 1 июля судебные исполнители переходят в подчинение Генпрокуратуры
Казахстан может не выдать объявленного ГКНБ в розыск бизнесмена Жумабекова
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане ночью произошло землетрясение В Кыргызстане ночью произошло землетрясение
Застрявшая на&nbsp;пике Победы. К&nbsp;местонахождению Натальи Наговициной направят дрон Застрявшая на пике Победы. К местонахождению Натальи Наговициной направят дрон
Застрявшая на&nbsp;пике Победы. Наталья Наговицина признана пропавшей без вести Застрявшая на пике Победы. Наталья Наговицина признана пропавшей без вести
Застрявшая на&nbsp;пике Победы. В&nbsp;спасательной операции участвуют альпинисты Италии Застрявшая на пике Победы. В спасательной операции участвуют альпинисты Италии
Бизнес
Перевести деньги из&nbsp;Кыргызстана в&nbsp;Россию легко и&nbsp;безопасно Перевести деньги из Кыргызстана в Россию легко и безопасно
Не&nbsp;бойтесь гинекологических онкозаболеваний&nbsp;&mdash; бойтесь опоздать Не бойтесь гинекологических онкозаболеваний — бойтесь опоздать
Осталось всего 6&nbsp;дней: торопитесь в&nbsp;O!Store за&nbsp;Honor с&nbsp;кешбэком 1500&nbsp;сомов! Осталось всего 6 дней: торопитесь в O!Store за Honor с кешбэком 1500 сомов!
Эксперты объяснили рекордный рост цен на&nbsp;бензин в&nbsp;России Эксперты объяснили рекордный рост цен на бензин в России
27 августа, среда
10:50
В Чаткальском районе лесному хозяйству нанесен ущерб в 47 миллионов сомов В Чаткальском районе лесному хозяйству нанесен ущерб в ...
10:45
В Кыргызстане собрали почти 60 процентов урожая зерновых
10:43
Застрявшая на пике Победы. Организатор тура Натальи Наговициной дал комментарий
10:41
Самостоятельно увеличивали память. В ЦУМе выявили махинации при продаже айфонов
10:33
В Бишкеке пройдет театральный фестиваль «Место — действие»