Происшествия

В Сузаке задержаны члены запрещенной организации «Хизб-ут-Тахрир»

В Сузакском районе Джалал-Абадской области задержаны приверженцы запрещенной религиозной организации. Об этом 24.kg сообщили в УВД области. 

15 августа сотрудники УВД Джалал-Абадской области совместно с Сузакским РОВД задержали нескольких жителей района по подозрению в участии в деятельности экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир-аль-Ислами», которая запрещена в Кыргызстане. Они проводили подпольные собрания. Следственной службой возбуждено уголовное дело по статье «Создание и финансирование экстремистской организации» УК КР. 

В ходе оперативных мероприятий задержаны семь жителей Сузакского района, которых водворили в СИЗО. Во время обысков в их домах обнаружены и изъяты 71 книга, 19 брошюр, 10 мобильных телефонов и один DVD-диск, относящиеся к организации «Хизб-ут-Тахрир». Изъятые материалы направлены на экспертизу. Следствие продолжается.
