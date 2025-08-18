На юге Кыргызстана ночью произошло землетрясение

На юге Кыргызстана сегодня ночью произошло землетрясение. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.

По его данным, подземные толчки зафиксированы в 1.08. Очаг землетрясения располагался на территории КР в 19 километрах к юго-востоку от села Канджыга, в 19 километрах к северу от села Ара-Бель, в 45 километрах к северо-востоку от города Кок-Янгак, в 66 километрах к северо-востоку от города Джалал-Абада.

Интенсивность землетрясения составила в селе Каджыга − 3 балла, селе Ара-Бель — 2,5 балла.