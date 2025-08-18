08:16
USD 87.44
EUR 102.13
RUB 1.09
Происшествия

На юге Кыргызстана ночью произошло землетрясение

На юге Кыргызстана сегодня ночью произошло землетрясение. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.

По его данным, подземные толчки зафиксированы в 1.08. Очаг землетрясения располагался на территории КР в 19 километрах к юго-востоку от села Канджыга, в 19 километрах к северу от села Ара-Бель, в 45 километрах к северо-востоку от города Кок-Янгак, в 66 километрах к северо-востоку от города Джалал-Абада.

Интенсивность землетрясения составила в селе Каджыга − 3 балла, селе Ара-Бель — 2,5 балла.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/339961/
просмотров: 404
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане произошло землетрясение
Разрушены дома. В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1
На юге Кыргызстана сегодня ночью произошло землетрясение
В городе Ош произошло землетрясение
Юг Кыргызстана тряхнуло: МЧС уточнило детали землетрясения
Землетрясение в Джалал-Абаде. Пострадали дома и спортзал школы
В Кыргызстане произошло землетрясение. Его ощутили в Казахстане и Узбекистане
Часть Камчатки после землетрясения сдвинулась почти на два метра на юго-восток
Ночью в Кыргызстане произошло землетрясение
На границе Кыргызстана и Таджикистана произошло землетрясение
Популярные новости
Начальник СИЗО ГКНБ вернул близким личные вещи Тилекмата Куренова Начальник СИЗО ГКНБ вернул близким личные вещи Тилекмата Куренова
Российские таможенники, которые в&nbsp;Кыргызстане требовали взятку, получили срок Российские таможенники, которые в Кыргызстане требовали взятку, получили срок
Экологическая катастрофа на&nbsp;озере недалеко от&nbsp;Канта: погибли десятки тонн рыбы Экологическая катастрофа на озере недалеко от Канта: погибли десятки тонн рыбы
Разрушали природу ради развлечения: МВД задержало квадроциклистов Разрушали природу ради развлечения: МВД задержало квадроциклистов
Бизнес
Успейте до&nbsp;31&nbsp;августа! Кешбэк 1&nbsp;тысяча 500 сомов и&nbsp;подарки при покупке Honor Успейте до 31 августа! Кешбэк 1 тысяча 500 сомов и подарки при покупке Honor
Есть кредит в&nbsp;другом банке? Переведите его в&nbsp;Bakai Bank по&nbsp;сниженной ставке Есть кредит в другом банке? Переведите его в Bakai Bank по сниженной ставке
Покупайте технику и&nbsp;смартфоны на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; платите частями без переплат Покупайте технику и смартфоны на O!Market — платите частями без переплат
Впервые представитель Кыргызстана в&nbsp;совете директоров Credo Bank (Грузия) Впервые представитель Кыргызстана в совете директоров Credo Bank (Грузия)
18 августа, понедельник
08:08
После критики Садыра Жапарова на Иссык-Куле очистили пляж в селе Бактуу-Долоноту После критики Садыра Жапарова на Иссык-Куле очистили пл...
07:17
На юге Кыргызстана ночью произошло землетрясение
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
17 августа, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 18 августа: дожди
19:00
Афиша Бишкека на неделю: детские шоу, кино и выставки
18:30
18 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17:37
Торговая война. США отложили переговоры с Индией на фоне введенных пошлин
17:02
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о переговорах Трампа и Путина