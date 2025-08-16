12:19
Происшествия

Столкновение тепловоза с грузовиком на участке Кант — Ивановка. Пострадавших нет

ГП «НК «Кыргыз темир жолу» информирует о происшествии на железнодорожном переезде участка Кант – Ивановка. 

15 августа 2025 года в 12.02 на 3 тысячи 813 километре перегона Кант – Ивановка машинист поезда № 4301 был вынужден применить экстренное торможение. Причиной стал выезд на железнодорожный переезд грузового автомобиля марки «КамАЗ» с прицепом при запрещающем показании светофорной и звуковой сигнализации.

В результате столкновения повреждены поручни тепловоза и пробит топливный бак. Пострадавших нет.
На место происшествия оперативно прибыла комиссия по расследованию. По итогам осмотра пути  нарушений не выявлено.

Данное происшествие стало следствием грубого нарушения правил дорожного движения КР водителем грузового автомобиля.

Напоминаем, что выезд на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале является грубым нарушением, создающим угрозу жизни и здоровью участников движения, а также безопасности железнодорожного транспорта.

Железнодорожная администрация призывает водителей строго соблюдать правила пересечения переездов и быть предельно внимательными.
