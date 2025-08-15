Борьба с ОПГ. Профилактические мероприятия проведены еще в трех областях

Государственный комитет национальной безопасности продолжает проводить в стране спецоперацию «Бандит». Как сообщили в пресс-центре ведомства, мероприятия проведены в Баткенской, Иссык-Кульской и Нарынской областях.

Так, по данным спецслужб, на специализированном учете МВД состоят:

в Баткенской области — 26 участников ОПГ (из них девять человек отбывают наказание в местах лишения свободы на территории республики, трое пребывают в зарубежных странах);

в Иссык-Кульской области — 144 человека, причастных к ОПГ (из них в исправительных учреждениях ГСИН находятся 16, выехали за пределы КР — 9);

в Нарынской области — 33 человека.

С лицами, проживающими по месту прописки, проведены профилактические беседы. У некоторых взяты биометрические (дактилоскопические) данные, а также задокументированы видеоматериалы об отказе от воровской и криминальной идеи и соблюдении законов КР.

В отношении лиц, не проживающих по месту прописки, продолжаются оперативно-разыскные мероприятия.

В рамках операции «Бандит» спецслужбы уже провели профилактические работы в Ошской области, где на учете МВД находятся 82 человека. В Чуйской области числится 255 человек, причастных к ОПГ; в Таласской области 48 граждан состоят на учете в качестве участников ОПГ.