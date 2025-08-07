16:22
Происшествия

В Ошской области чекисты и милиция ищут 29 членов ОПГ

Сотрудники ГКНБ совместно с сотрудниками УВД Ошской области провели спецоперацию по противодействию организованной преступности. Об этом сообщили в пресс-центре Госкомитета национальной безопасности КР.

По поручению председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, в Ошской области с 15 по 17 июля проведено специальное оперативно-профилактическое мероприятие под условным названием «Бандит».

Силовиками установлено, что в Ошской области на специализированном учете МВД (система «АБД-ТОР») находятся 82 члена ОПГ. В отношении 21 лица проведены профилактические мероприятия, собраны биометрические данные и взяты объяснительные записки.

Также в рамках операции установлено, что из числа находящихся на учете:

  • 17 человек отбывают наказание на территории Кыргызстана;
  • 11 — пребывает в странах ближнего зарубежья;
  • 3 — скончались;
  • 1 — числится в розыске.

Оставшимся 29 лиц, состоящие на учете как члены ОПГ, не проживают по месту регистрации и не находятся по ранее известным адресам. Их розыск продолжается.
