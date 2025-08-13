В Нарынском районе обрушился мост: грузовик упал в реку

В Нарынском районе обрушился мост, соединяющий села Эки-Нарын и Орук-Там, в результате чего грузовой автомобиль упал в реку. Об этом сообщили в районной государственной администрации Нарына.

По информации местных властей, сегодня во время проезда тяжелого грузовика мост разрушился посередине, и транспортное средство упало в реку. Местные жители сообщили о происшествии в службу 102.

На месте работают глава района, сотрудники областного управления по чрезвычайным ситуациям и спасатели районной службы гражданской защиты.

Мост построен в 1958 году. Его длина составляет 38,5 метра, ширина — 7 метров. Сообщается, что сооружение находилось в аварийном состоянии. Мост соединял Эки-Нарын с Орук-Там и обеспечивал сообщение с областным центром, а также с внутренними и внешними пастбищами.