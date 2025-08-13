Мужчина заехал на ремонтируемый участок улицы Толстого и подрался с дорожником

В Бишкеке водитель авто заехал на закрытый участок дороги и подрался с сотрудником дорожных служб. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.

Инцидент произошел накануне примерно в 11.00 на пересечении улиц Льва Толстого и Садырбаева. Мужчина на автомобиле Toyota RAV4 заехал на ремонтируемый участок улицы Льва Толстого, где его остановил сотрудник дорожных служб. Просьбы не заезжать на ремонтируемый участок водитель проигнорировал. В итоге сотрудник дорожных служб встал перед авто, и его толкнули передней частью машины. Между мужчинами завязалась драка.

Сотрудник дорожных служб обратился в УВД Ленинского района с заявлением, но проходить судебно-медицинскую экспертизу отказался. Правоохранители установили личность водителя и доставили его в милицию. Им оказался 47-летний М.И.. Возбуждено дело по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о правонарушениях. Мужчину водворили в камеру временного содержания РУВД.