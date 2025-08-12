17:11
Происшествия

Почти 690 тысяч нарушений ПДД выявили в Кыргызстане за семь месяцев

С начала года сотрудники Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД Кыргызстана выявили 689 тысяч 248 нарушений правил дорожного движения. Об этом заявили на совещании по итогам работы за семь месяцев под председательством начальника ГУОБДД полковника милиции Женишбека Джоробекова.

По данным пресс-службы управления, среди выявленных грубых нарушений:

  • 9 тысяч 534 водителя управляли автомобилем в состоянии опьянения;
  • 106 тысяч 965 — нарушили скоростной режим;
  • 4 тысячи 432 — незаконно тонировали окна автомобилей;
  • 25 тысяч 114 — управляли транспортом без необходимых документов;
  • 805 — допустили грубые нарушения («автохулиганство»);
  • 13 тысяч 433 — выехали на встречную полосу.

Кроме того, за различные нарушения ПДД на штрафстоянку поместили 93 тысячи 313 автомобилей.

В ходе совещания руководителям территориальных подразделений поручили усилить профилактику ДТП, уделяя особое внимание безопасности детей и подростков. Акцентировано внимание на соблюдении сотрудниками законности и служебной дисциплины. В связи с туристическим сезоном дано указание обеспечить повышенный контроль за дорожной безопасностью.
