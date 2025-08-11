Незаконную приватизацию земли выявили в городе Ош, возбудили уголовное дело

Факты незаконной приватизации земельных участков выявили в городе Ош. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По ее данным, должностные лица южной столицы, обладающие властными полномочиями, в корыстных целях и для получения материальной или иной выгоды перевели 55,36 гектара земельных участков из категории «Земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения», тем самым они нанесли государству серьезный ущерб.

Кроме этого, 51,97 гектара земли сельскохозяйственного назначения незаконно передали в частную собственность.

В связи с этим прокуратура города Ош возбудила уголовное дело по статье 336 («Коррупция») УК КР. Ведется следствие.