В приложении «Мой город» можно найти эвакуированный автомобиль

В мобильном приложении «Мой город» водители в режиме реального времени могут узнать местоположение эвакуированного автомобиля, припаркованного в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе Управления патрульной службы милиции Бишкека.

С помощью приложения можно:

мгновенно найти автомобиль;

увидеть адрес специализированной стоянки на карте;

получить контактную информацию службы эвакуации.

Чтобы узнать местоположение машины, в разделе «Эвакуация» нужно ввести государственный номер автомобиля — система покажет текущее местоположение и стоянку.

УПСМ призывает водителей не оставлять транспортные средства под знаком и в неположенных местах, чтобы избежать эвакуации.