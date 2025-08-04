Более 5 тонн дикорастущего растения макротомия изъяли в Кыргызстане

В Кыргызстане в ходе рейда пресечена попытка незаконной транспортировки контрабандного растительного сырья — более 5 тонн 300 килограммов дикорастущего растения макротомия (Macrotomia DC). Об этом сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Как отмечается, данное действие является грубым нарушением природоохранного законодательства КР. Оформленные материалы передали в компетентные правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства и принятия мер в соответствии с законодательством.

Фото Министерства природы. Изъятый груз

В соответствии с постановлением кабинета министров от 28 мая 2024 года № 270 запрещаются транспортировка, приобретение, сбыт, заготовка, использование, экспорт и изготовление дикорастущего лекарственного, технического и пищевого растительного сырья следующих видов: