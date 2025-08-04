Более 5 тонн дикорастущего растения макротомия изъяли в Кыргызстане

В Кыргызстане в ходе рейда пресечена попытка незаконной транспортировки контрабандного растительного сырья — более 5 тонн 300 килограммов дикорастущего растения макротомия (Macrotomia DC). Об этом сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.
Как отмечается, данное действие является грубым нарушением природоохранного законодательства КР. Оформленные материалы передали в компетентные правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства и принятия мер в соответствии с законодательством.
В соответствии с постановлением кабинета министров от 28 мая 2024 года № 270 запрещаются транспортировка, приобретение, сбыт, заготовка, использование, экспорт и изготовление дикорастущего лекарственного, технического и пищевого растительного сырья следующих видов:
- макротомия (Macrotomia DC);
- арнебия (Arnebia Forssk);
- ясенец (Dictamnus L);
- аконит (Aconitum L);
- лук афлатунский (Allium aflatunense B.Fedtsch);
- родиола (Rhodiola L);
- бессмертник самаркандский (Helichrysum maracandicum);
- линделофия Ольги (Lindelofia olgae);
- линделофия длинностолбиковая (Lindelofia macrostyla (Bunge));
- линделофия столбиковая (Lindelofia stylosa);
- линделофия чимганская (Lindelofia tschimganica).