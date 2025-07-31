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Происшествия

Подследственный дал 134 тысячи сомов следователю для закрытия дела в Бишкеке

Правоохранители задержали мужчину при передаче взятки следователю. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Свердловского района столицы.

пресс-службы УВД Свердловского района столицы
Фото пресс-службы УВД Свердловского района столицы. Подследственный дал 134 тысячи сомов следователю для закрытия дела в Бишкеке

Накануне, 30 июля, 35-летний мужчина в кабинете следователя дал правоохранителю 134 тысячи сомов для того, чтобы закрыть дело, по которому он проходит. Произошло это в здании Свердловского РУВД столицы.

Следователь обратился с рапортом к руководству, и мужчину при передаче денег задержали сотрудники Свердловского РУВД совместно с оперативниками службы внутренних расследований МВД. Возбуждено дело по статье «Дача взятки» УК КР. 35-летнего А.О. водворили в ИВС ГУВД Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/338075/
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