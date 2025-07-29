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Происшествия

В Пекине из-за сильных дождей эвакуировали свыше 80 тысяч человек

Фото Feature China. Сильные дожди в Китае

Из-за сильных ливней в Пекине на сегодня эвакуировано в общей сложности 80 тысяч человек. Об этом сообщила газета Ming Pao. 

По ее данным, наиболее пострадавшими оказались районы Миюнь, Хуайжоу и Фаншань, где пришлось переселить наибольшее число жителей. 

Из района Миюнь вывезено 16 тысяч человек, из Хуайжоу — около 10 тысяч, а из Фаншаня — свыше 9 тысяч.

Отмечается, что в пострадавших районах продолжаются спасательные работы. Идут эвакуация населения и восстановление разрушенной инфраструктуры, включая дороги.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/337788/
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