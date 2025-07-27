Конфликт Таиланда и Камбоджи: перемирия не получилось, стрельба продолжается

Таиланд и Камбоджа возобновили бои на спорной границе. Об этом сообщает The Nation.

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После краткого затишья, вызванного проливными дождями, на спорном участке таиландско-камбоджийской границы вновь вспыхнули боестолкновения. Обе стороны обвиняют друг друга в провокациях, утверждая, что действуют исключительно в ответ на обстрелы.

По данным официальных лиц Таиланда и Камбоджи, с четверга, несмотря на призывы ООН, США и Китая прекратить боевые действия, погибли по меньшей мере 32 человека и более 200 тысяч были вынуждены покинуть свои дома.

Ранее временно исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай заявил о готовности страны заключить перемирие, но подчеркнул необходимость «искренних намерений» со стороны Камбоджи.

Военные подразделения Таиланда и Камбоджи временно прекратили боевые действия в приграничных районах из-за проливных дождей. Но не надолго, как оказалось.

Президент Соединенных Штатов заявил, что пытается достичь перемирия и звонил обеим сторонам. По его словам, страны согласились немедленно провести встречу, чтобы обсудить перемирие. Дональд Трамп сказал, что только после перемирия США возобновят переговоры с ними по торговой сделке и пошлинам.

Напомним, конфликт обострился после того, как Таиланд заявил, что камбоджийские военные применили беспилотники для разведки и обстреляли из реактивных систем залпового огня территорию королевства. На границе три дня шли бои. В район стянули войска, Военно-воздушные силы Таиланда наносили авиаудары по территории Камбоджи.

При этом представитель Министерства обороны Камбоджи заявил, что войска Таиланда совершили неспровоцированное вторжение, и камбоджийские силы ответили в порядке самообороны.

Многолетний камбоджийско-тайский пограничный конфликт начался между королевствами вследствие вековых споров за области вблизи храмового комплекса Прэахвихеа и после зачисления его ЮНЕСКО 7 июля 2008 года в Список всемирного наследия.