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Происшествия

Штормовое предупреждение. В горных районах Кыргызстана ожидаются сели

Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызстана выпустило экстренное предупреждение о возможных селях на территории страны.

Согласно прогнозу, с 28 по 31 июля в связи с неустойчивой погодой и ожидаемыми локальными ливневыми осадками существует вероятность схода селевых потоков, а также повышения уровня воды в реках в горных и предгорных районах республики.

МЧС призывает граждан проявлять осторожность, воздерживаться от поездок в опасные зоны, соблюдать меры безопасности и внимательно следить за оперативной информацией.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/337533/
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