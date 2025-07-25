Штормовое предупреждение. В горных районах Кыргызстана ожидаются сели

Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызстана выпустило экстренное предупреждение о возможных селях на территории страны.

Согласно прогнозу, с 28 по 31 июля в связи с неустойчивой погодой и ожидаемыми локальными ливневыми осадками существует вероятность схода селевых потоков, а также повышения уровня воды в реках в горных и предгорных районах республики.

МЧС призывает граждан проявлять осторожность, воздерживаться от поездок в опасные зоны, соблюдать меры безопасности и внимательно следить за оперативной информацией.