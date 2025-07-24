В Ошской области подросток покончил с собой. Что об этом известно?

В Ноокатском районе Ошской области 13-летний подросток свел счеты с жизнью. Трагедия произошла 14 июля во дворе дома мальчика. Как рассказали соседи, его отсутствие заметили не сразу — тело провисело на стремянке около полудня.

Глава айыльного аймака Кулатова Батырбек Кааров в комментарии 24.kg подтвердил информацию:

«Да, мы потеряли подростка. В этом году он перешел бы в восьмой класс. Мальчик из обычной, благополучной семьи. Родители не мигранты, жили вместе. Отец занимается предпринимательской деятельностью, а мать — воспитатель в местном детском саду. Никому не известны причины, кто или что могло довести школьника до крайнего шага».

Редакции удалось связаться с ближайшими родственниками погибшего.

По их словам, мальчик рос в многодетной семье — у него было два брата и две сестры.

«Он был спокойным и доброжелательным ребенком, помогал родителям. Каких-либо изменений в поведении мы не замечали. Мы все в шоке. Для нас загадка, почему так произошло», — сказали родные.

Они также уточнили, что не обращались в милицию и не отправляли тело на экспертизу, так как не подозревают внешнего давления на подростка. Причины трагедии остаются неизвестными.

Источники в УВД Ошской области подтвердили 24.kg, что по данному факту начата проверка. «Несмотря на отсутствие заявления, сотрудники милиции провели осмотр места происшествия и тела. Случай зарегистрирован как суицид, правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

Тревожная статистика

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С начала 2025 года в Кыргызстане зафиксировано не менее десяти случаев суицида среди подростков.

По данным ЮНИСЕФ (отчет 2020-го, данные до 2018 года), среди подростков 15-17 лет показатель смертности от суицида составил 11,8 на 100 тысяч мальчиков и 9,2 на 100 тысяч девочек.

Анализ организации также показал, что в стране завершенных суицидов среди мальчиков больше, чем среди девочек, тогда как попытки суицида чаще фиксируются среди девочек.

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