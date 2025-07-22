В Кыргызстане за неделю выявили более 22 тысяч нарушений ПДД

В Кыргызстане с 14 по 20 июля зафиксировали 22 тысячи 880 случаев нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения.
Выявлены следующие нарушения:
- управление транспортом без документов — 774 случая;
- вождение в состоянии опьянения — 318;
- незаконная тонировка стекол — 141;
- нарушения с участием пешеходов — 988;
- нарушения правил эксплуатации авто — 4 тысячи 253;
- лихачество — 44;
- превышение скорости — 3 тысячи 567;
- управление транспортом с поддельными номерными знаками — 3;
- прочие — 12 тысяч 789.
В ведомстве отметили, что на штрафстоянку водворены 1 тысяча 986 автомобилей.